Thêm một bộ phim của Song Hye Kyo chưa lên sóng nhưng đã khiến fan phát nản, nguyên nhân do đâu?

Năm 2020, Song Hye Kyo thông báo sẽ góp mặt trong 2 dự án truyền hình là Now, We Are Breaking Up và The Glory. Tuy nhiên nếu như bộ phim Now, We Are Breaking Up được phía SBS sản xuất và cho lên sóng đúng kế hoạch thì The Glory lại dây dưa, không biết bao giờ mới bấm máy.

Hôm 3/1, nhà sản xuất của bộ phim The Glory tiếp tục có thông báo sẽ bấm máy trong tháng 1 này và lên sóng vào giữa năm, tuy nhiên điều này vẫn khiến nhiều người không khỏi ngán ngẩm vì cách làm việc không có kế hoạch từ phía nhà sản xuất.

Ban đầu bộ phim này được công bố sẽ lên sóng vào đầu năm 2022, tuy nhiên sau đó, phía nhà sản xuất lại thông báo The Glory sẽ phát vào năm 2023. Và bây giờ một lần nữa, dự án của biên kịch Kim Eun Sook tiếp tục dời lịch. Tuy rút ngắn lại thời gian lên sóng, thế nhưng việc sắp xếp lịch quay không có kế hoạch khiến nhiều fan bức xúc khi cho rằng sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến các dự án khác của Song Hye Kyo.

Nói về dự án The Glory, bộ phim sẽ bao gồm 8 tập. Trong phim, Song Hye Kyo sẽ vào vai một cô gái nuôi mơ ước làm kiến trúc sư, nhưng bị bắt nạt ở trường đến mức phải bỏ học. Căm hận kẻ bắt nạt mình, cô chờ đợi nhiều năm cho một kế hoạch trả thù. Khi kẻ đó đã kết hôn và có con vào tiểu học, Song Hye Kyo trở thành giáo viên để tiếp cận đứa trẻ. Một câu chuyện buồn và đen tối bắt đầu từ cuộc trả thù khủng khiếp dành cho kẻ gây ra tội ác và kẻ dửng dưng đứng nhìn cũng ập đến.

Hiện tại, người hâm mộ đang dành rất nhiều sự quan tâm với dự án này, bởi bộ phim Now, We Are Breaking Up mà Song Hye Kyo đang tham gia không gây được tiếng vang như mong đợi.

