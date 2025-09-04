Chị Ngã Em Nâng hé lộ màn khịa nhau đỉnh cao giữa Lê Khánh và "em dâu" Uyển Ân

Mở đầu bằng bữa tiệc sinh nhật kiêm giỗ cha mẹ, không khí ấm áp nhanh chóng nhường chỗ cho những ánh nhìn đầy dò xét. Căng thẳng leo thang thành những cuộc tranh cãi nảy lửa, phơi bày hàng loạt mâu thuẫn tiềm ẩn trong mối quan hệ gia đình.

Câu thoại của Lực – “Có gì mà chị không cấm” – vang lên như nhát dao cứa, hé lộ nỗi đau bị áp đặt, đồng thời khép lại teaser chỉ dài hơn một phút nhưng khiến khán giả rùng mình và mong chờ một “bữa tiệc drama” thực sự.

Đạo diễn Vũ Thành Vinh khẳng định: “Nếu không phải Lê Khánh, tôi không biết chọn ai cho vai Thương. Đây là nhân vật nặng về tâm lý, giấu nỗi đau sau ánh mắt và từng giọt nước mắt. Khánh đã lột tả trọn vẹn”.

Quốc Trường tiết lộ phân cảnh bàn tiệc phải quay hơn 12 tiếng liên tục: “Đây là đoạn cao trào tâm lý, áp lực nhưng cũng là lúc sức mạnh tập thể bùng nổ”. Trong khi đó, Lê Khánh chia sẻ sự đồng cảm đặc biệt với bạn diễn Thuận Nguyễn, còn Uyển Ân được giao trọng trách mang lại nét hồn nhiên để cân bằng không khí căng thẳng.

Hình ảnh bàn tiệc giỗ miền Tây với những món ăn quen thuộc – gỏi cuốn rau rừng, nem bưởi, xôi thập cẩm, thịt kho hột vịt, bánh tét, bò tơ Tây Ninh, khổ qua dồn thịt… – cũng trở thành một “nhân vật phụ” gợi ký ức quê hương, đồng thời làm bật giá trị văn hoá gia đình Việt.

Chị Ngã Em Nâng kể câu chuyện về hai chị em Thương – Lực lớn lên bên nghề làm nhang truyền thống. Tai nạn bất ngờ cướp đi cha mẹ khiến Thương vừa là chị, vừa phải gánh trách nhiệm làm cha mẹ nuôi dưỡng em trai. Khi trưởng thành, thành công của Thương trở thành áp lực và sự áp đặt với Lực, đẩy cả hai vào những mâu thuẫn không thể dung hòa.

Tagline “Không lẽ… chỉ được chọn một, người thân hoặc người thương?” chính là câu hỏi ám ảnh, buộc khán giả suy ngẫm: tình yêu đích thực không kìm hãm, mà phải trở thành động lực để mỗi người theo đuổi hạnh phúc và ước mơ, đồng thời vẫn có nơi để trở về.

Bộ phim không chỉ hứa hẹn mang lại kịch tính drama đậm chất Việt mà còn gửi gắm thông điệp “chữa lành”: hãy yêu thương đúng cách và trân trọng người bên cạnh mình.