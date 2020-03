The Platform là một bộ phim khoa học viễn tưởng kết hợp yếu tố kinh dị giật gân nhằm phản ánh sự bất bình đẳng giữa giàu và nghèo trong xã hội. Bộ phim được khán giả đánh giá mang nội dung nặng nề hơn cả Ký sinh trùng.

Bối cảnh của bộ phim xảy ra trong một nhà tù thẳng đứng có 333 tầng. Tất cả tù nhân sẽ cùng nhau ăn trên bàn tiệc đồ sộ. Thế nhưng, những kẻ ở tầng cao hơn là người thưởng thức đầu tiên và cứ thế bàn ăn trở thành một bãi rác thực sự đối với tù nhân ở các tầng đáy.

Nếu các tù nhân tầng 1 có thể ăn một cách thoải mái như ông hoàng bà chúa thì tầng đáy phải ăn thức ăn thừa của họ để sống sót. Cứ mỗi tháng, các tù nhân được thay đổi tầng mới. Và địa ngục sẽ dành cho những ai phải sống trong những tầng đáy cuối cùng.

Nhân vật chính của The Platform là Goreng, một người đàn ông tự nguyện phục vụ 6 tháng tại nhà tù địa ngục như giao ước trao đổi lợi ích. Goreng bước vào nhà tù với suy nghĩ ngây thơ nhận được sự tôn trọng của những người cùng số phận. Thế nhưng, anh lại suýt bị giết và ăn thịt bởi người bạn tù tuyệt vọng khi đang ở tầng 171. Trước sự thật tàn nhẫn, đạo đức của Goreng bắt đầu thay đổi để thực hiện những hành động man rợ sinh tồn giữa thế giới đồng loại độc ác.

The Platform là bức tranh hiện thực trần trụi mô phỏng thế giới giữa người giàu và người nghèo. Thậm chí, bộ phim còn được đánh giá là lời châm biếm sâu cay về xã hội tư bản. Bộ mặt thật về những con người ở tầng cao ấy thể hiện thông qua cách họ luôn cố gắng ăn nhiều nhất có thể thay vì chỉ sử dụng đúng nhu cầu bản thân. Thậm chí, họ còn “phóng uế” và dùng ngôn từ để xúc phạm lăng mạ người ở giai cấp thấp hơn.

Với thông điệp ý nghĩa, The Platform được đặt lên bàn cân với Ký sinh trùng - một bộ phim điện ảnh vạch trần sự bất bình đẳng giữa xã hội giàu nghèo. Thế nhưng, The Platform lại có phần kinh dị và tăm tối hơn kiệt tác đến từ Hàn Quốc. Màu chủ đạo của bộ phim là xám và đỏ - hai sắc thái đại diện cho nhà tù địa ngục máu me. Thậm chí, The Platform còn chứa đựng những tình tiết đâm chém, ăn thịt người và phóng uế khá tục tĩu gây ám ảnh người xem.