Nhân vật cô dâu Việt - Trần Thị Trang trong phim dài hơn 100 tập diễn xuất bùng nổ, được khen như người Việt Nam thực sự

Bộ phim truyền hình Unasked Family phát sóng trên đài truyền hình KBS 1 đang nhận được sự quan tâm của khán giả. Đáng chú ý nhất là tình tiết nàng dâu Việt đi tìm chồng Hàn tại xứ người.

Nhân vật cô dâu Việt tên là Trần Thị Trang, một người phụ nữ Việt Nam làm công việc tại sạp báo. Cô kết hôn với người đàn ông Hàn Quốc tên Nam Il Nam - con trai cả của một nhà hàng nổi tiếng. Tuy nhiên, Nam Il Nam lại bỏ rơi mẹ con Trần Thị Trang để quay về nước.

Sau 5 năm chờ đợi, Trần Thị Trang quyết định sang Hàn Quốc tìm chồng. Nhân vật Trần Thị Trang do nữ diễn viên Hong Ji Hee đảm nhận. Hong Ji Hee sinh năm 1988, tốt nghiệp khoa Sân khấu và Điện ảnh tại Đại học Kyunghee. Nữ diễn viên xuất hiện lần đầu trong bộ phim White Line: Walking in the White Darkness năm 2009.

Trong phim Unasked Family, Hong Ji Hee hóa thân thành một cô dâu Việt có ý chí mạnh mẽ. Vai diễn bắt buộc nữ diễn viên phải thể hiện bản thân không phải là người Hàn Quốc. Hong Ji Hee đã bộc lộ xuất sắc thông qua tình tiết nàng dâu Việt Nam bắt đầu học tiếng Hàn và tiếp thu bối cảnh văn hóa nước này. Trong phim, cảnh quay Hong Ji Hee đến xin việc làm tại một chủ nhà đã thu hút nhiều sự chú ý: “Tôi nói tiếng Hàn rất tốt. Tôi làm thức ăn Hàn Quốc cũng tốt lắm. Nếu ông chọn tôi, tôi sẽ cố gắng làm việc rất chăm chỉ”.

Sau khi xem phân đoạn này, nhiều khán giả đã phải bất ngờ với diễn xuất của Hong Ji Hee. Thậm chí, nhiều người còn cho rằng Hong Ji Hee là người Việt Nam thực sự đang đóng phim.

Truyền thông xứ Hàn phải lên tiếng đính chính Hong Ji Hee mang quốc tịch Hàn Quốc. Nhiều lời khen ngợi liên tục xuất hiện trên trang chủ Naver: “Cô ấy giỏi diễn xuất thật đấy”, “Trang có vẻ như là người nghèo nhất trong bộ phim này. Người phụ nữ đáng thương đang vật lộn để gặp một gã đàn ông ngu ngốc và vô dụng, “Nhìn thấy Hong Ji Hee, tôi nghĩ cô ấy là người Việt Nam”, “Hong Ji Hee là người Việt Nam phải không nhỉ”.

Khán giả khen ngợi diễn xuất của Hong Ji Hee.

Bộ phim Unasked Family đang được phát sóng từ thứ Hai đến thứ Sáu trên đài truyền hình KBS 1.