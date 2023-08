The New Mentor: Hà Hồ - Hương Giang đáp trả tin đồn cạch mặt, tình cảm không còn như xưa

Tại buổi họp báo công bố chương trình thực tế The New Mentor, Hà Hồ - Hương Giang đã lần lượt trả lời câu hỏi liên quan đến tin đồn cạch mặt nhau. Cụ thể, mạng xã hội chia sẻ thông tin là Hồ Ngọc Hà có thái độ khác lạ với Hương Giang sau khi quay hình đợt đầu tiên cho The New Mentor.

Thanh Hằng - Hà Hồ - Hương Giang - Lan Khuê là huấn luyện viên của chương trình này

Trước nghi vấn ghét nhau vì giành thí sinh, Hà Hồ nói: "Hà phải lặp lại thêm 1 lần nữa, nếu để tranh cãi về vấn đề cá nhân thì Hà sẽ không lên tiếng. Nhưng nếu tranh cãi để đòi công bằng cho những người bên cạnh Hà, người thân của Hà hay những người liên quan đến Hà, Hà sẵn sàng tranh cãi. Còn chuyện tranh cãi như thế nào hay tranh cãi ra sao thì ta phải chờ từng tập phát sóng. Chứ mình nói ra ở đây thì nó không khách quan và cũng không hay lắm. Nên Hà nghĩ những tin đồn thì đâu có cũng như nào ấy. Còn có mấy ngày nữa là chương trình diễn ra rồi, Hà chỉ trả lời ngang đây thôi, như vậy sẽ hay hơn là nói tiếp".

Tiếp lời Hồ Ngọc Hà, Hương Giang nói: "Cạch mặt thì rõ ràng không có chuyện đó, bằng chứng là 2 khuôn mặt đang ngồi đây chỉ cách nhau có 1 gương mặt của Thanh Hằng thôi (Thanh Hằng ngồi giữa Hà Hồ và Hương Giang - PV). Giữa cái chuyện cạch mặt và tình cảm có như xưa hay không thì đó là chuyện riêng của mỗi người. Giang thì vẫn vậy đó, còn người khác có như vậy hay không thì Giang không biết".

Hương Giang cho biết không có chuyện cô và Hà Hồ cạch mặt nhau

The New Mentor là chương trình truyền hình thực tế tìm kiếm và đào tạo ra một thế hệ người mẫu với những tố chất mới, phù hợp với nhu cầu và xu hướng mới của thị trường. Thông qua chương trình, các thí sinh sẽ có được một vị trí mới trong sự nghiệp của mình và trở thành một thế hệ Mentor mới như một sự công nhận cho những nỗ lực khi vượt qua tất cả các thử thách và giành chiến thắng tại The New Mentor.

Chương trình năm nay do Dược Sĩ Tiến làm host, Thanh Hằng - Hà Hồ - Lan Khuê - Hương Giang sẽ đảm nhận vai trò huấn luyện viên.