Mỹ nhân đang gây sốt tại The New Mentor: Từng "chiếm sóng" cả Hoa hậu Thiên Ân sau chung kết Miss Grand Vietnam

Mới đây, fanpage The New Mentor - chương trình thực tế về người mẫu do Hoa hậu Hương Giang sản xuất đã gây chú ý cho cộng đồng fan sắc đẹp khi công bố hồ sơ thí sinh Lê Hồng Hạnh.

Ảnh hồ sơ của Lê Hồng Hạnh vừa đăng lên fanpage chương trình đã nhanh chóng thu hút nhiều tương tác từ cộng đồng mạng

Mỹ nhân Thái Bình từng lọt Top 15 Miss Grand Vietnam 2022 và tạo nên "cơn sốt" trên mạng xã hội sau đêm chung kết vì nhan sắc xinh đẹp. Thậm chí, tại thời điểm đó, hình ảnh của Lê Hồng Hạnh được chia sẻ rầm rộ khắp các trang mạng, chiếm "spotlight" hơn cả Hoa hậu Thiên Ân.

Khoảnh khắc viral khắp mạng xã hội của người đẹp sinh năm 2000 trong đêm chung kết Miss Grand Vietnam

Sau hơn nửa năm bước ra từ cuộc thi Miss Grand Vietnam, Hồng Hạnh hiện đã nổi tiếng hơn và trở thành người mẫu ảnh quen thuộc của nhiều thương hiệu thời trang trong nước. Khi quyết định ghi danh vào cuộc thi The New Mentor với 3 huấn luyện viên Thanh Hằng - Hà Hồ - Hương Giang, mỹ nhân Thái Bình được đánh giá là gương mặt sáng trong dàn thí sinh và kỳ vọng sẽ "làm nên chuyện".

Hồng Hạnh được khen ngợi xinh đẹp như minh tinh Thái Lan. Trước khi có diện mạo như hiện tại, cô nàng đã trải qua phẫu thuật thẩm mỹ.

Sau khi chỉnh sửa nhan sắc, người đẹp chăm chỉ luyện tập để có được thân hình gợi cảm.

Cô ưa chuộng phong cách thời trang phóng khoáng, gợi cảm, cá tính, đặc biệt là những trang phục tôn lên vòng 2 nhỏ xíu và đôi chân dài nuột nà.

Vẻ gợi cảm, cuốn hút của mỹ nhân Thái Bình trong hình ảnh đời thường.