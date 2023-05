The Hunger Games chính thức quay trở lại với trailer đầu tiên của "The Ballad of Songbirds & Snakes"

Sau một thời gian chờ đợi rất dài, những người hâm mộ thương hiệu phim "The Hunger Games" cuối cùng cũng đã có dịp vui mừng khi được chứng kiến đoạn trailer đầu tiên của "The Ballad of Songbirds & Snakes". Hãng sản xuất Lionsgate đã giữ kín mọi thông tin về bộ phim rất được mong đợi này khi nó đóng vai trò một phần tiền truyện, diễn ra 64 năm trước sự kiện của phim đầu tiên ra mắt năm 2012. Nội dung của phim xoay quanh nhân vật Coriolanus Snow thời còn trẻ, người sau này đã trở thành Tổng thống của Panem.



Trailer chính thức đầu tiên của "The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes"

Đoạn trailer đưa khán giả quay về năm thứ 10 của trò chơi Hunger Games diễn ra thường niên, và cho thấy cuộc cách mạng đã bắt đầu hình thành từ giai đoạn này khi cô gái trẻ Lucy Gray Baird (Rachel Zegler thủ vai) của Quận 12 tìm ra một cách thách thức chính quyền trong buổi lễ chiêu mộ người tham gia cuộc chơi. Đồng lúc đó, chàng trai trẻ Coriolanus Snow mới 18 tuổi (Tom Blyth thủ vai) đang nỗ lực khôi phục danh tiếng của gia đình mình sau khi dòng họ Snow bị suy bại.

Trailer chính thức đầu tiên của "The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes" cũng phần nào hé mở về mối quan hệ Lucy và Coriolanus khi được ghép cặp cùng nhau, với Coriolanus đóng vai trò một người thầy giúp Lucy sống sót qua cuộc chơi chết người. Ngay cả khi Coriolanus cố gắng hướng dẫn Lucy giành chiến thắng vì mục đích riêng của mình, rõ ràng cống phẩm của Quận 12 đang có ảnh hưởng không nhỏ đến anh ta. Ngoài ra, trailer cũng cho thấy thoáng qua những phân cảnh hành động hấp dẫn, cạm bẫy khó ngờ mà luôn là một phần thú vị của thương hiệu phim này.

Hai nhân vật chính Coriolanus Snow và Lucy Gray Baird do Tom Blyth và Rachel Zegler thủ vai

"The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes" được đạo diễn bởi Francis Lawrence, người đã ngồi ghế chỉ đạo ba phần phim gần nhất của thương hiệu. Kịch bản lần này được chuyển thể bởi Michael Arndt và Michael Lesslie, dựa trên một cuốn tiểu thuyết cùng tên của Suzanne Collins. Đạo diễn Lawrence từng cho biết rằng bộ phim này sẽ là một phim riêng lẻ, không tạo dựng nên một loạt phim mới, tương tự như cuốn tiểu thuyết gốc.

Thương hiệu "The Hunger Games" quay trở lại màn ảnh rộng sau khi kết thúc câu chuyện về nữ nhân vật chính Katniss Everdeen với "Mockingjay Phần 2" được phát hành cách đây 8 năm. Dự kiến phim mới "The Ballad of Songbirds & Snakes" sẽ bắt đầu ra rạp từ ngày 17 tháng 11 năm 2023, hứa hẹn đưa khán giả đến với một Panem vừa lạ vừa quen.