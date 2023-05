Chưa từng có trong lịch sử: Sao nhí The Hunger Games tự tung ảnh nóng đấu lại kẻ tống tiền

Còn nhớ 11 năm trước, sao nhí Willow Shields từng nhận được sự yêu mến của khán giả khi vào vai em gái của nữ chính Katniss trong bom tấn The Hunger Games. Giờ đây, Willow đã lột xác hoàn toàn thành nữ diễn viên 23 tuổi. Nhiều năm im ắng, mới đây Willow Shields bỗng biến thành tâm điểm vì ồn ào đáng tiếc.

Trên mạng xã hội Instagram hơn 880 nghìn người theo dõi, Willow Shields tự công bố bức ảnh nude toàn thân cùng bức tâm thư dài. Những tưởng sao nhí một thời này dở chiêu trò để nổi tiếng, nhưng công chúng phải bàng hoàng khi biết được nữ diễn viên vốn tự tung ảnh để chống lại âm mưu của kẻ tống tiền. Đây là cách phản ứng chưa từng có trong lịch sử showbiz.

Willow Shields tự tung ảnh nóng lên Instagram cá nhân để chống lại âm mưu của kẻ ác

Nữ diễn viên Willow Shields

Được biết, Willow Shields bị 1 kẻ tống tiền, đe doạ phát tán ảnh nude. "Đây không phải là thứ để khoe ra với cả thế giới", nữ diễn viên khẳng định. "Tôi tự nắm lấy quyền chủ động và chia sẻ bức hình này với các bạn trước. Đây chính là hình ảnh chúng (kẻ tống tiền) gửi cho tôi qua mail và đe doạ sẽ phát tán cho bạn bè, gia đình của tôi và tung lên mạng. Chúng cũng khẳng định đang nắm giữ nhiều hình ảnh 'đỡ nhu mì' hơn tấm hình này. Tôi sẽ không để bất cứ ai nắm quyền quyết định về bất cứ điều gì liên quan đến cơ thể tôi hay lạm dụng quyền lực để chống lại tôi".

Willow Shields còn cho hay, cô đã trình báo vụ việc cùng danh tính kẻ ác cho FBI, hi vọng cơ quan chức năng sẽ vào cuộc điều tra kỹ càng vụ án này. Nữ diễn viên khẳng định, động thái của mình đại diện cho sự ủng hộ, khích lệ những nạn nhân của nạn phát tán ảnh nóng. Bài đăng của ngôi sao The Hunger Games nhận được gần 100 nghìn lượt like cùng hàng nghìn bình luận ủng hộ.

Willow Shields thủ vai em gái của Katniss trong bom tấn The Hunger Games năm xưa

Chưa hết, 1 fan xót xa nhắc lại sự cố tương tự Jennifer Lawrence (thủ vai Katniss trong The Hunger Games) từng gặp phải: "Tôi vẫn nhớ ảnh nóng của Jennifer cũng từng bị lộ khi cô ấy ở độ tuổi tương tự như Willow, gần 10 năm trước. Thật là bệnh hoạn khi tình trạng này vẫn tiếp diễn".

Jennifer Lawrence cũng gặp phải sự cố tương tự gần 10 năm trước

Nguồn: VT, Instagram