'The Glory' của Song Hye Kyo liệu có trở thành bom xịt?

The Glory có lẽ đang là tác phẩm được chờ đợi nhất bởi các tín đồ yêu phim Hàn. Có nhiều lý do để khán giả kỳ vọng vào dự án truyền hình cuối cùng lên sóng trong năm. Thế nhưng với những fan hâm mộ kém lạc quan, họ có lý do để lo lắng.

Diễn xuất của Song Hye Kyo vốn gặp nhiều tranh cãi

Song Hye Kyo là trái tim của The Glory, đó là điều chẳng có gì cần bàn cãi. Hình tượng nữ chính Moon Dong Eun do cô thể hiện đóng vai trò then chốt đối với thành công của phim. Tuy nhiên ai cũng biết, diễn xuất của người đẹp sinh năm 1981 vốn luôn vấp phải nhiều tranh cãi.

Poster nhân vật của Song Hye Kyo trong The Glory - nguồn: Netflix

Hồi năm ngoái, Song Hye Kyo từng thừa nhận bản thân ngày càng gặp khó khăn khi làm nghề. Ngôi sao Trái tim mùa thu chia sẻ:

"Thời gian tôi đóng phim đã rất lâu rồi. Tuy nhiên, chẳng lúc nào tôi không lo lắng. Khi tôi già đi, các nhân vật tôi đảm nhận cũng vậy. Điều đó có nghĩa là họ sẽ ngày một trưởng thành với nhiều suy tư, nỗi niềm. Dĩ nhiên, đó cũng là những khía cạnh tôi buộc phải thể hiện được. Cũng bởi vậy, tôi thấy việc diễn xuất ngày một khó khăn hơn".

Song Hye Kyo sở hữu nhan sắc vạn người khen nhưng diễn xuất của cô lại không như vậy - Nguồn: Harper's BAZAAR

Ở bộ phim Bây giờ, chúng ta đang chia tay, Song Hye Kyo vào vai một người phụ nữ 38 tuổi với nhiều suy tư. Tuy nhiên, cô không thể hiện được chiều sâu mà nhân vật nên có. Còn ở The Glory, nữ chính Moon Dong Eun chắc chắn sẽ là một nhân vật có tâm lý phức tạp. Nếu Song Hye Kyo không thể làm tốt, đó sẽ là điểm trừ lớn của phim. Điều này càng đúng trong bối cảnh các khán giả đang cực kỳ trông đợi vào một sự lột xác.

Phản ứng hóa học của cặp đôi chính

Sức hút của Song Hye Kyo dĩ nhiên là cực kỳ lớn. Lee Do Hyun dù chưa phải ngôi sao hạng A, nhưng anh cũng rất yêu thích sau các tác phẩm Ngôi nhà ma quái và Tuổi trẻ của tháng Năm. Dẫu vậy, sự kết hợp của cả hai chưa chắc đã là lý tưởng. Lý do là bởi cặp đôi chênh nhau tới 14 tuổi.

Lee Do Hyun kém Song Hye Kyo tới 14 tuổi và điều đó khiến nhiều người lo ngại về phản ứng hóa học của cặp đôi chính - nguồn: Wow Keren

Quay trở lại với Bây giờ, chúng ta đang chia tay, Song Hye Kyo và Jang Ki Yong đã không thể tạo ra thứ "chemistry" khiến fan rần rần. Một trong những nguyên nhân dẫn đến việc này là do Song Hye Kyo hơn bạn diễn tới 11 tuổi. Trước đó, điều tương tự cũng xảy ra với Gặp gỡ khi Park Bo Gum kém cô những 12 tuổi.

Báo thù không phải thế mạnh của biên kịch Kim Eun Sook

Lần này, Song Hye Kyo tái hợp với Kim Eun Sook. Đây là người đứng sau thành công vang dội của bom tấn Hậu duệ mặt trời. Trong sự nghiệp cầm bút, nữ biên kịch 49 tuổi từng tạo ra nhiều tác phẩm đình đám. Chúng ta có thể kể tới Chuyện tình Paris, Sóng gió hậu trường, Khu vườn bí mật, Phẩm chất quý ông, Người thừa kế, Yêu Tinh, Quý ngài Ánh dương và Quân vương bất diệt.

Kim Eun Sook là "biên kịch vàng" nhưng báo thù không phải thế mạnh của cô - nguồn: Otaku Kart

Dễ thấy trong số này, không có bất cứ tác phẩm nào thuộc thể loại báo thù. Điều đó khiến khán giả phải đặt ra dấu hỏi: Phải chăng đây không phải thế mạnh của vị "biên kịch vàng" Kim Eun Sook?

Hồi giữa năm nay, người hâm mộ cũng từng kỳ vọng vào Thiên nga bóng đêm. Thế nhưng màn comeback hậu scandal thao túng bạn trai của Seo Ye Ji lại thất bại ê chề. Bộ phim có mức rating èo uột 3.692% - con số quá thấp với tên tuổi của nàng "điên nữ". Thậm chí, cuộc bầu chọn do tờ JoyNews24 tổ chức còn cho kết quả Thiên nga bóng đêm là phim Hàn tệ nhất năm 2022.

The Glory nhận được nhiều kỳ vọng, nhưng liệu nó có trở thành một quả bom xịt? - nguồn: Netflix

Nguyên nhân lớn dẫn tới thất bại của Thiên nga bóng đêm là kịch bản thiếu sáng tạo. Thêm vào đó, bộ phim cũng có những tình tiết thiếu thuyết phục. Hy vọng rằng với The Glory, những điều tương tự sẽ không xảy ra.

Tất nhiên cho đến trước khi phim lên sóng, mọi dự đoán đều chỉ là dự đoán. Có thể The Glory sẽ là một quả bom xịt. Nhưng biết đâu đấy, nó sẽ tạo ra được cơn sốt lớn giống như những gì Hậu duệ mặt trời hay Trái tim mùa thu từng có được?

Phim The Glory của Song Hye Kyo ra mắt vào ngày 30/12 trên Netflix.