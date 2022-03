Song Hye Kyo tạo bất ngờ cho "tình trẻ màn ảnh" bằng hành động không thể ngọt ngào hơn

Ngày 10/3 mới đây, Chanyeol (thành viên EXO), nam diễn viên Jang Ki Yong và Hyojin (ONF) đã xuất hiện trong một chương trình với tư cách những người lính đang trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Trong chương trình, nam diễn viên Jang Ki Yong có chia sẻ về cảm xúc liên quan tới bộ phim "Now, We're Breaking Up" anh đóng chung với đàn chị Song Hye Kyo kết thúc cách đây vài tháng. Sau khi bộ phim quay xong, Jang Ki Yong cũng lập tức nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Khi được MC hỏi có nhớ đàn chị Song Hye Kyo không, Jang Ki Yong chia sẻ: "Đầu tiên, tôi kết thúc cảnh quay cuối khoảng 4 ngày trước khi nhập ngũ. Tôi đã xem những gì bản thân diễn trên tivi sau khi nhập ngũ khoảng một tháng... khá là lúng túng khi xem... đây có phải mình không? Tôi có cảm giác như vậy. Thật tuyệt vời, đó là một kỷ niệm vui và thú vị khi xem bộ phim cùng các đồng đội".

Hyojin (ONF), nam diễn viên Jang Ki Yong (giữa) và Chanyeol (thành viên EXO).

Đặc biệt, khi được hỏi liệu Song Hye Kyo đã từng đến thăm hay chưa, Jang Ki Yong nói: "Tiền bối đã đến thăm tôi cùng với các thành viên của đoàn. Đó là một sự giúp đỡ tuyệt vời".

Nguồn: Naver

https://afamily.vn/song-hye-kyo-tao-bat-ngo-cho-tinh-tre-man-anh-bang-hanh-dong-khong-the-ngot-ngao-hon-2022031021321342.chn