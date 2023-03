The Glory 2 của Song Hye Kyo 'càn quét' MXH châu Á: Ai cũng hả dạ vì cái kết, hot nhất không phải cảnh hôn của cặp chính

Bài viết có spoil một số tình tiết của phim.

Sau thời gian chờ đợi hồi hộp, khán giả giờ đây đã có thể thưởng thức trọn bộ dự án phim The Glory - Vinh quang trong thù hận của Song Hye Kyo. Hành trình trả thù của Moon Dong Eun đã đi đến hồi cuối, mang đến cho người xem đoạn kết vỡ òa. Trong tối ngày phát sóng 10/3, MXH xứ Trung mà cụ thể là Weibo đã hoàn toàn "thất thủ" trước hàng loạt từ khóa về The Glory 2.

The Glory 2 được bán tán xôn xao.

Đa phần cư dân mạng đều sảng khoái, hả hê với cái kết xảy đến với những kẻ ác trong phim. Đặc biệt, nhân vật "ác nữ" Yeon Jin do Lim Ji Yeon thủ vai đã nhận được kết cục vô cùng xứng đáng, lâm vào bể khổ do chính người mà cô hành hạ năm xưa là Dong Eun vạch nên. Không chỉ chịu cảnh đằng sau song sắt, Yeon Jin còn bị chính ông xã Do Yeong (Jung Sung Il) bắt kí giấy ly hôn ngay trong tù.

Yeon Jin có cái kết mất tất cả.

Phân đoạn "Yeon Jin ly hôn" đã trở thành từ khóa gây sốt nhất của The Glory 2, leo lên hạng 2 của thanh tìm kiếm hot search Weibo. Từ khóa này còn được xếp hạng cao hơn cả cảnh hôn của Song Hye Kyo và Lee Do Hyun tận 3 bậc, chứng tỏ Yeon Jin là nhân vật thu hút không kém gì nữ chính.

Từ khóa "Yeon Jin ly hôn" leo thẳng lên hạng 2.

Cảnh hôn của The Glory 2 cũng gây sốt.

Riêng tại thị trường quê nhà Hàn Quốc, phần 2 của The Glory cũng đang được bàn luận sôi nổi. Khung bình luận của phim trên Naver đã vượt 5 triệu lượt thả tim cùng nhiều ý kiến xuất hiện "vùn vụt" mỗi giây.

Đề tài bàn luận trên Naver vượt hơn 5 triệu lượt tim.

Tại Việt Nam, khán giả cũng dành nhiều lời khen ngợi khi nửa sau của The Glory không hề đuối, còn thẳng thắn gọi phim là "đầu voi đuôi khủng long". Có không ít dân tình còn dành lời khen ngợi cho Song Hye Kyo, cho rằng mỹ nhân màn ảnh Hàn đã có sự tiến bộ lớn về diễn xuất. Đặc biệt, một phân đoạn trong tập 13 của The Glory đã hoàn toàn thể hiện được sự chuyển mình của nữ chính.

Khán giả bình luận: - Phim gì mà đầu voi đuôi khủng long!!!

- Các diễn viên đều diễn tốt và để lại ấn tượng. Qua bộ này thấy thêm một hình ảnh mới, một diễn xuất mới của Song Hye Kyo. - Phim hay thật sự luôn, xem cuốn không dứt được. Kịch bản diễn xuất đều không phải bàn.

- Trước không thích Song Hye Kyo lắm mà xem phim này xong mê quá đi.



Diễn xuất của Song Hye Kyo được khen ngợi.

