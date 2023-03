Quá mong chờ sự xuất hiện của 2 mỹ nhân cổ trang này: Có cả màn lột xác từ phản diện The Glory

1. Shin Ye Eun (The Secret Romantic Guesthouse)

Shin Ye Eun sinh năm 1998, là một trong số những mỹ nhân tân binh đang được chú ý nhất màn ảnh Hàn hiện tại bởi sở hữu nhan sắc trong trẻo và diễn xuất thật sự ấn tượng. Đặc biệt sau vai phản diện ở The Glory, cái tên Shin Ye Eun càng trở nên ăn khách. Sắp tới đây, cô sẽ trở lại với một vai chính trong bộ phim cổ trang The Secret Romantic Guesthouse. Chỉ sau những hình ảnh nhá hàng đầu tiên, khán giả đã "đổ gục" trước nhan sắc quá đỗi xinh đẹp cả Ye Eun trong tạo hình cổ trang.

Trong phim, Ye Eun vào vai Yoon Dan Oh, người trong quá khứ có cuộc sống vô cùng đủ đầy. Biến cố xảy ra, nàng trở thành trụ cột trong gia đình khi phải cai quản Ihwawon Inn. Khách của Ihwawon Inn chủ yếu là các sĩ tử đến Hanyang để tham gia khoa cử. Các sĩ tử bao gồm Kang San (Ryeo Un), Kim Shi Yeol (Kang Hoon) và Jung Yoo Ha (Jung Gun-Joo). Một ngày nọ, cuộc sống của 4 người thay đổi khi Yoon Dan Oh nhận được lời đề nghị món nợ của Ihwawon Inn sẽ được xóa bỏ nếu nàng tìm thấy Lee Sool, con trai trưởng của Thế tử đã bị phế chức.

2. Bona (Joseon Attorney)

Sau thành công từ vai phụ ở Twenty Five, Twenty One, nữ idol Bona sẽ tái xuất với vai chính ở phim cổ trang Joseon Attorney. Khán giả rất kỳ vọng Bona sẽ có một vai diễn ấn tượng, tạo cú bứt phá xứng tầm cho sự nghiệp của mình. Trong phim, Bona vào cai công chúa Lee Yeon Joo, dù là phận nữ nhi nhưng cô rất quan tâm tới vận mệnh đất nước, hết lòng lo cho con dân bách tính. Cô có quan hệ đặc biệt với Kang Han Soo (Woo Do Hwan) - một thanh niên trẻ quyết tâm trở thành trạng sư để trả thù cho cái chết của cha mẹ mình.

Dù có xuất thân từ idol, kinh nghiệm đóng phim cũng không nhiều nhưng Bona được đánh giá rất cao về diễn xuất. Thêm vào đó nhan sắc của cô cũng vô cùng phù hợp với tạo hình cổ trang khiến khán giả càng mong chờ dự án này hơn.

Nguồn ảnh: SBS, Hancinema