'The glory 2' có cảnh cởi sạch 100%, nóng tới nổ màn hình

Ngay lúc này, bộ phim nhận được nhiều chú ý nhất ở vũ trụ phim Hàn đương nhiên là The glory. Sau nhiều ngày tháng chờ đợi, cuối cùng khán giả cũng được thưởng thức 8 tập phim còn lại. Đúng như tuyên bố của ê-kíp làm phim, nửa sau của The glory kịch tính, hấp dẫn và tạo ra nhiều cảm xúc hơn so với nửa đầu.

Cảnh nóng đã xuất hiện ở tập 13 phim The glory. Nguồn: Netflix

Đáng chú ý, bên cạnh hành trình trả thù "căng cực" của nữ chính Moon Dong Eun (Song Hye Kyo), bộ phim còn tạo ra điểm nhấn với cảnh nóng như muốn làm nổ màn hình của hai nhân vật thuộc hội phản diện: Jeon Jae Joon (Park Sung Hoon) và Choi Hye Jeong (Cha Joo Young).

Hai nhân vật Jeon Jae Joon và Choi Hye Jeong đã phát sinh quan hệ với nhau. Nguồn: Netflix

Cụ thể, phân cảnh này xuất hiện ở tập 13. Jeon Jae Joon đã rủ Choi Hye Jeong vào tắm chung với mình. Sau đó, nữ diễn viên Cha Joo Young đã thiêu đốt mọi ánh nhìn khi cởi sạch 100% để tạo ra hiệu ứng tốt nhất cho cảnh phim.

Để đạt được hiệu ứng tốt nhất cho cảnh phim, nữ diễn viên Cha Joo Young đã không ngại cởi 100%. Nguồn: Netflix

Đây chắc chắn là một trong những phân đoạn để lại nhiều ấn tượng nhất trong The glory. Nguồn: Netflix

Nói thêm về Cha Joo Young, cô sinh năm 1990 nhưng mới chỉ bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ năm 2016 mà thôi. Nữ diễn viên thường đảm nhận các vai phụ. Dẫu vậy trong năm nay, sẽ có một bộ phim mà Cha Joo Young đóng chính được lên sóng, và đó là Người ấy đã đến (The real has come). Được biết, ở dự án truyền hình lần này cô sẽ hợp tác cùng Ahn Jae Hyun và "mỹ nhân Hoàng hậu Ki" Baek Jin Hee.

Nguồn: Netflix