Bà cả "Thế giới hôn nhân" Kim Hee Ae: Ảnh hậu lấy "Bill Gates xứ Hàn", con học trường quốc tế, U55 vẫn gây sốc vì cảnh 18+

Bộ phim truyền hình "Thế giới hôn nhân" gây bão mạng xã hội trong suốt thời gian vừa qua đã giúp dàn diễn viên chính trong phim trở thành tâm điểm chú ý của khán giả. Trong đó, không thể không nhắc đến sức hút khó cưỡng của "bà cả" Kim Hee Ae.

Kim Hee Ae là một trong những nữ diễn viên gạo cội của làng giải trí xứ kim chi. Sau khoảng 40 năm gia nhập showbiz, nữ minh tinh đã gây dựng chỗ đứng vững chắc và tìm được bến đỗ hạnh phúc của đời mình đằng sau cánh cửa hào môn danh giá, bên "Bill Gates xứ Hàn". Nhưng được hạnh phúc như ngày hôm nay, Kim Hee Ae cũng đã phải trải qua không ít thử thách trong cuộc sống.

Nữ diễn viên được phát hiện vì quá xinh đẹp, tường thành nhan sắc không tuổi của làng giải trí Hàn Quốc

Kim Hee Ae sinh năm 1967 tại Jeju. Khi đang học năm nhất tại trường trung học nữ sinh Hyehwa, cô tình cờ được phát hiện vì quá xinh đẹp. Nhân viên tại 1 công ty quảng cáo trong lần ghé thăm trường Hyehwa đã bị thu hút trước nhan sắc ngọt ngào của Kim Hee Ae. Sau đó không lâu, nữ diễn viên được mời đóng quảng cáo cho một nhãn hiệu đồng phục học sinh. Khi đó, cô mới 12 tuổi.

Nhan sắc làm rung động lòng người của Kim Hee Ae hồi còn trẻ

Kim Hee Ae nổi tiếng từ rất sớm. Trong thập niên 90, cô là một trong những mỹ nhân nổi bật nhất của làng giải trí xứ kim chi. Hiện nay khi đã 53 tuổi, nhan sắc của Kim Hee Ae ngày càng trở nên quyến rũ. Không chỉ có nhan sắc trẻ trung so với tuổi thật, nữ diễn viên còn sở hữu thân hình gợi cảm khiến nhiều cô gái trẻ ngưỡng mộ. Chia sẻ về bí quyết giúp giữ gìn sắc vóc, Kim Hee Ae nói đùa rằng tuy cô không thường xuyên tập thể dục nhưng lại làm nhiều công việc nhà.

Đã hơn 50 tuổi, Kim Hee Ae vẫn sở hữu nhan sắc, vóc dáng đáng ngưỡng mộ

Body của mỹ nhân này đúng là khiến đàn em kém cả chục tuổi phải kiêng dè

Từng bước trở thành nhân vật quyền lực của làng truyền hình xứ Hàn, không ngại đóng cảnh nóng bỏng khi đã hơn 50 tuổi

Vào năm 16 tuổi, Kim Hee Ae chính thức ra mắt làng giải trí qua tác phẩm điện ảnh "The First Day of the Twentieth Year". Sau đó, nữ diễn viên quyết định theo học Khoa Sân khấu và Điện ảnh tại trường Đại học Chung Ang để theo đuổi niềm đam mê diễn xuất. Khi đang học năm thứ hai tại ngôi trường này, nữ diễn viên đã nhận được một vai diễn trong bộ phim truyền hình "A Woman's Heart". Dường như Kim Hee Ae nhận ra truyền hình mới là lĩnh vực mà mình yêu thích nên thời gian sau đó, cô liên tục xuất hiện trên màn ảnh nhỏ. Trong thập niên 90, Kim Hee Ae leo lên hàng ngũ sao hạng A, trở thành một trong những nữ diễn viên ăn khách nhất trên màn ảnh nhỏ, có vị thế sánh ngang với cố diễn viên Choi Jin Sil và Chae Shi Ra.

Sau khi kết hôn, Kim Hee Ae không còn nhận phim ồ ạt như trước nhưng cô vẫn có nhiều tác phẩm để đời. Trong đó, không thể không nhắc đến những bộ phim truyền hình từng "làm mưa làm gió" như "Tình yêu hoàn hảo" (2003), "Người tình của chồng tôi" (2007), "Secret Affair" (2014)… Gần đây nhất, nữ diễn viên tái xuất với siêu phẩm đang gây bão toàn châu Á "Thế giới hôn nhân". Trong bộ phim này, Kim Hee Ae sẵn sàng quay nhiều cảnh nóng bỏng với bạn diễn khi đã ở tuổi 53. Trong quá khứ, Kim Hee Ae từng gây xôn xao khi đóng cặp với hậu bối Yoo Ah In kém cô tới 19 tuổi. Trong tác phẩm "Secret Affair", họ thực hiện nhiều cảnh quay mùi mẫn, tạo nên "cặp đôi màn ảnh" gây sốt một thời.

Tác phẩm "Thê giới hôn nhân" của Kim Hee Ae hiện đang gây bão khắp châu Á

Màn hợp tác giữa Kim Hee Ae – Yoo Ah In từng khiến mạng xã hội dậy sóng

Với khoảng 40 năm hoạt động trong giới giải trí, Kim Hee Ae đã có vô số lần được vinh danh tại các lễ trao giải truyền hình lớn nhỏ. Đáng chú ý, cô có tới 3 lần lên ngôi Thị hậu tại Baeksang. Ở mặt trận điện ảnh, nữ diễn viên cũng ghi dấu ấn bằng các tác phẩm như "Herstory", "Thread of Lies"… Đây là những tác phẩm đã mang lại cho Kim Hee Ae đề cử Ảnh hậu tại lễ trao giải danh giá nhất xứ Hàn Rồng Xanh, Baeksang.

Fan đặc biệt của nhóm nhạc toàn cầu BTS

Dường như Kim Hee Ae có sở thích là âm nhạc. Trong lần xuất hiện tại chương trình "Song Eun Yi and Kim Sook's Unni's Radio", Kim Hee Ae đã dành nhiều lời khen ngợi có cánh cho hậu bối BTS. Với tư cách khách mời, cô đã đề nghị chương trình phát sóng bản hit "Fake Love" của nhóm nhạc toàn cầu nhà Big Hit.

Song Eun Yi và Kim Sook tỏ ra ngạc nhiên, còn tưởng rằng có ai đó đã nhờ Kim Hee Ae gửi lời yêu cầu này. Trên thực tế, lời yêu cầu xuất phát từ chính sự mến mộ mà cô dành cho BTS. Nữ diễn viên tâm sự: "Tôi thực sự rất thích bài hát của BTS. Tôi rất tự hào về thành tựu mà nhóm đạt được và xem họ như những người con trai. Hy vọng nhóm sẽ còn làm được nhiều điều tuyệt vời như vậy trong tương lai". Cũng trong chương trình này, Kim Hee Ae đã bày tỏ sự yêu thích đối với bản hit "Beautiful" của nhóm nhạc Wanna One.

Nữ diễn viên dành nhiều lời khen ngợi cho các hậu bối BTS và Wanna One

Yêu nhanh cưới vội và cái kết đẹp bên "Bill Gates xứ Hàn"

Vào năm 1996, anh trai đã giới thiệu Kim Hee Ae với Lee Chan Jin, khi đó đã trở thành một nhân vật có tiếng tăm trong giới công nghệ tại xứ sở kim chi. Chỉ sau 3 tháng hẹn hò, Kim Hee Ae và Lee Chan Jin đã quyết định về chung một nhà. Đám cưới của họ được diễn ra vào năm 1996 có sự tham gia của nhiều minh tinh, chính trị gia, nhân vật quyền lực trong giới công nghệ Hàn Quốc, đặc biệt có cả 2 bà hoàng showbiz "máu mặt" Kim Hye Soo, "bà xã Jang Dong Gun" Go So Young.

Đám cưới của nữ diễn viên hội tụ các tên tuổi "máu mặt" nhất xứ Hàn, trong đó có Kim Hye Soo và Go So Young (đứng ngay trên cô dâu 1 hàng)

Lee Chan Jin - chồng nữ diễn viên, sinh năm 1965, tốt nghiệp tại ngôi trường Đại học Quốc gia Seoul danh tiếng. Ông được mệnh danh là "Bill Gates xứ Hàn". Sau khi tốt nghiệp, Lee Chan Jin đã sáng lập nên công ty chuyên về phần mềm Hangul & Computer. Ông chính là người phát triển thành công phầm mềm xử lý ngôn ngữ tiếng Hàn Hangul. Hiện tại, Lee Chan Jin đang đảm nhận vị trí CEO của công ty công nghệ Fortis. Đây là công ty có tiềm lực tài chính mạnh mẽ, đã thu mua thành công công ty vận chuyển hàng hóa quốc tế Online Cargo với giá 9,4 triệu USD (tương đương 221 tỷ đồng).

Kim Hee Ae và đại gia Lee Chan Jin có với nhau 2 người con trai. Hai quý tử nhà Kim Hee Ae được hưởng những điều kiện giáo dục tuyệt vời. Được biết, hồi học trung học, hai công tử nhà nữ diễn viên "Người tình của chồng tôi" đã theo học tại một ngôi trường quốc tế ở Jeju. Vào thời điểm năm 2009, học phí tại ngôi trường này là 35 triệu won/năm (tương đương 667 triệu đồng/năm). Kim Hee Ae thậm chí còn vung tiền mua một căn villa tại Jeju để thuận tiện cho việc học hành của hai cậu con trai. Người con trai lớn hiện đang theo học chuyên ngành piano tại một trường đại học ở Mỹ.

Kim Hee Ae từng tâm sự: "Cuộc sống hôn nhân đâu chỉ toàn màu hồng, cũng có những thời điểm phải đối diện với khó khăn". Quả thật, nữ diễn viên đã từng gặp phải một số thử thách trong cuộc hôn nhân với doanh nhân Lee Chan Jin. Năm 1998, công ty Hangul & Computer của chồng nữ diễn viên tuyên bố phá sản. Trong khoảng thời gian Lee Chan Jin cảm thấy hụt hẫng, Kim Hee Ae đã liên tục ở bên động viên, khích lệ tinh thần chồng. Nhờ tài năng và nguồn vốn tích lũy được từ trước, Lee Chan Jin nhanh chóng đứng dậy, thành lập công ty công nghệ DreamWiz chỉ 1 năm sau đó.

Hồi năm 2007, Kim Hee Ae gặt hái thành công vang dội nhờ bộ phim ăn khách "Người tình của chồng tôi". Bên cạnh ánh hào quang, nữ diễn viên còn phải đối mặt với những tin đồn thất thiệt. Sau khi "Người tình của chồng tôi" hoàn tất việc phát sóng, Kim Hee Ae bất ngờ vướng phải tin đồn chia tay chồng đại gia chỉ vì diễn cảnh tình tứ trên phim quá đạt. Ngay lập tức, đại diện Kim Hee Ae đã bác bỏ tin đồn, khẳng định nữ diễn viên và chồng vẫn luôn trò chuyện thân mật qua điện thoại trong giờ giải lao trên phim trường.



Kim Hee Ae thường tâm sự rằng, ông xã luôn ủng hộ những hoạt động nghệ thuật của cô

Vào năm 2015, người hâm mộ lại tỏ ra lo lắng khi Kim Hee Ae bất ngờ hủy theo dõi chồng trên Twitter. Thực ra mọi chuyện cũng không có gì đáng ầm ĩ. Nữ diễn viên từ tốn giải thích: "Là anh ấy muốn tôi ngừng theo dõi tài khoản. Chồng tôi cảm thấy khá căng thẳng khi tôi theo dõi mọi hoạt động cá nhân của anh ấy trên mạng. Anh ấy có công việc của mình còn tôi cũng có những hoạt động riêng. Làm như vậy cũng tốt mà (cười)". Tình yêu của Kim Hee Ae – Lee Chan Jin dựa trên sự tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau. Đó là một trong những bí quyết giúp họ giữ gìn tổ ấm hạnh phúc trong suốt 24 năm qua.