Thế giới hôn nhân: Fan bất bình vì Sun Woo bất ngờ "phản bội" Myun Seo để bảo vệ gã chồng bội bạc

Hóa ra, người chết tại ga Go San không phải Min Hyun Seo mà là bạn trai cô - tên sát thủ Park In Kyu. Nhưng người thực sự đã ra tay giết hại In Kyu là ai thì vẫn còn là một bí ẩn mà biên kịch Thế giới hôn nhân chưa tiết lộ.

Tập 11 mở đầu với cảnh Kim Yoon Gi chạy tới bên Sun Woo và đưa cô rời khỏi nhà ga Go San. Tuy nhiên, bác sĩ Kim đã không nói hết sự thật với người phụ nữ mà anh yêu. Anh nói dối rằng vô tình đi qua đó và nhìn thấy Sun Woo. Trong khi anh đã bám theo Lee Tae Oh và chứng kiến cảnh hắn rời khỏi hiện trường.

Cũng chính Kim Yoon Gi đã phát hiện ra Chủ tịch Yeo sai người theo dõi Sun Woo. Anh bám theo chặn đường khiến cho việc theo dõi này thất bại.

Cảnh sát đã điều tra Sun Woo vì chiếc khăn quàng cổ của cô. Đồng thời, Lee Tae Oh cũng bị điều tra vì cuộc gọi điện thoại cuối cùng trong máy Park In Kyu. Thêm vào đó, cô vợ Da Kyung đã nghi ngờ chồng mình giết người vì vết máu trên cổ áo sơ mi.

Không nằm ngoài tưởng tượng, Lee Tae Oh đổ tội giết người sang vợ cũ Ji Sun Woo. Anh ta tìm tới con trai Joon Young và dò hỏi về mẹ khiến cậu bé tức giận. Lần đầu tiên, Joon Young khó chịu với bố và bảo vệ mẹ: "Tại sao bố lại quan tâm tới mẹ? Vậy tại sao lại ly hôn? Rồi tại sao lại trở về. Ngoại tình cũng là lỗi của bố. Trở về đây cũng là lỗi của bố. Chuyện của hai người tự giải quyết, đừng làm phiền con nữa."

Đối diện với áp lực từ những lời đồn thổi, rằng người chết ở ga Go San là tình trẻ của mẹ, Joon Young cũng trách móc cả Sun Woo vì đã khiến cậu phải chịu những điều không thể chịu nổi. Có lẽ chính tâm lý của con trai đã khiến Sun Woo đưa ra một quyết định gây tranh cãi, đó là bảo vệ Lee Tae Oh khỏi tội giết người.

Sau khi nhận được liên lạc từ Min Hyun Seo và được cô gái trẻ tiết lộ sự thật cũng như đưa cho vật chứng là chiếc nhẫn cưới của Lee Tae Oh, thay vì báo cảnh sát, Ji Sun Woo lại tiến hành một kế hoạch thương thảo khác.

Nhờ Je Hyuk dò hỏi được việc toàn bộ camera ở nhà ga Go San trong ngày xảy ra vụ án đã bị xóa một cách bí ẩn, Sun Woo đã đoán được ra bàn tay can dự của bố đẻ tiểu tam Da Kyung. Cùng với sự trợ giúp của Kim Yoon Ki, "chị đại" chơi bài ngửa với Chủ tịch Yeo quyền lực. Cô đưa ra một lời đề nghị làm Kim Yoon Ki ngồi cạnh cũng phải ngỡ ngàng: "Không phải tôi, cũng không phải Lee Tae Oh. Là Park In Kyu tự sát."

Kim Yoon Ki bất ngờ với quyết định của Ji Sun Woo.

Rất tiếc, Sun Woo đã không thành công với kế hoạch này. Vì Min Hyun Seo đã bám theo cô và phát hiện ra việc cô gặp gỡ Chủ tịch Yeo. Cô gái trẻ quyết định một mình hành động là tới đồn cảnh sát trình báo.

Kết thúc tập 11, Lee Tae Oh bị cảnh sát dẫn đi.

Lee Tae Oh có một mình thực hiện vụ giết người?

Tuy vậy, một chi tiết khiến khán giả thắc mắc là, có thật Lee Tae Oh giết Park In Kyu, hay tay sai của Chủ tịch Yeo. Điều mà ông bố Da Kyung dặn tay sai phải giữ kín cho đến lúc chết thực ra là điều gì? Thủ phạm liệu có phải có tới hai người?