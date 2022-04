Thế Giới Hôn Nhân bản Thái tiết lộ dàn cast khủng: Tiểu tam ăn đứt Han So Hee, bà cả là ai mà dân tình mê tít?

Nhà đài CH3 mới đây vừa hé lộ thông tin về ba diễn viên sẽ tham gia vai chính của bộ phim Thế Giới Hôn Nhân bản Thái. Trước đó, CH3 cho biết đã mua bản quyền bộ phim truyền hình Doctor Foster của đài BBC - hay còn được biết đến với phiên bản Hàn Quốc là Thế Giới Hôn Nhân (The World of the Married).

Phim sẽ có sự tham gia của bông hồng lai Anne Thongprasom trong vai người vợ làm bác sĩ (bản Hàn tên là Ji Sun Woo do Kim Hee Ae đóng). Tài tử Ananda Everingham sẽ vào vai người chồng đào hoa (bản Hàn do Park Hae Joon thủ vai). Và cuối cùng là mỹ nhân Patricia Good sẽ đảm nhận vai tiểu tam (bản Hàn bởi Han So Hee).

Ann Thongprasom

Ananda Everingham

Patricia Good

Hiện dàn cast phiên bản Thái Lan nhận được sự quan tâm của đông đảo cộng đồng mạng với nhiều ý kiến trái chiều. Khán giả cho rằng tiểu tam bản Thái có visual tương tự Han So Hee nhưng diễn xuất khả năng cao là sẽ ăn đứt bản Hàn. Tuy nhiên, nhiều người lại mong chờ tiểu tam bản Thái sẽ do Mai Davika hoặc Baifern Pimchanok đảm nhận.

- Vẫn mong tiểu tam là Mai Davika hoặc Baifern cơ - Bà cả đỉnh thế. Không còn gì để chê - Kể mà dàn cast là Ken - Anne - Mai và thì xuất sắc - Dàn cast đỉnh, mấy khả năng kia chỉ do mọi người tự ước thì giờ tiếc làm gì ạ - Bản Thái chắc phải x2 drama, hóng quá - 1000 điểm cho chế Anne, quá đỉnh

Thái Lan sẽ là nước thứ 8 remake lại bộ phim này sau Pháp, Nga, Ấn Độ, Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kì, Philippines và Indonesia. CH3 cũng cho biết bộ phim sẽ được sửa đổi cho phù hợp với thị hiếu khán giả Thái Lan.

Nguồn: Tổng hợp