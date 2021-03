Bất ngờ với nhan sắc xinh đẹp đỉnh cao của "tiểu tam" Thế Giới Hôn Nhân: Ra là nhờ cắt tóc mái!

Sau khi hóa thân vào nhân vật tiểu tam trong hit phim truyền hình "Thế Giới Hôn Nhân", nữ diễn viên Han So Hee từ một mỹ nhân xinh đẹp nhưng nghiệp diễn mờ nhạt đã vụt sáng, trở thành một ngôi sao cực kỳ triển vọng của Kbiz. Lúc này đây, người ta lại càng chú ý đến nhan sắc vô cùng mỹ miều, có chút lạnh lùng, quyến rũ và hao hao giống Song Hye Kyo của mỹ nhân sinh năm 1994 này.

Khi hình ảnh của Han So Hee bắt đầu phủ sóng mạnh mẽ thì cô đang gắn bó với kiểu tóc mái dài, xoăn nhẹ rất trưởng thành và quyến rũ. Kiểu tóc này giúp tôn lên đường nét gương mặt thanh thoát của nữ diễn viên, đặc biệt là sống mũi cao hoàn hảo. Hình ảnh Han So Hee để tóc mái dài đã quá quen thuộc nên không mấy ai để ý rằng, mỹ nhân 27 tuổi này cũng từng để qua tóc mái lưa thưa. Nhan sắc lúc này của Han So Hee vô cùng trẻ trung, ngọt ngào, thậm chí còn có thể nói là chạm đến đỉnh cao.

Cắt tóc mái lưa thưa, diện mạo của Han So Hee lập tức chuyển từ chững chạc, sắc sảo thành ngọt ngào, tươi xinh hơn rất nhiều. Phần tóc mái được cắt mỏng nhẹ, không quá dày dặn này vẫn giữ được cho gương mặt của Han So Hee sự nhẹ nhàng, thanh thoát. Thậm chí, tóc mái lưa thưa còn giúp đôi mắt đẹp hút hồn, sống mũi vừa cao vừa thẳng, cùng góc nghiêng hoàn hảo của nữ diễn viên trở nên nổi bật hơn.

Dù ngọt ngào và tươi xinh là vậy, tóc mái lưa thưa vẫn thừa sức đem đến cho Han So Hee vẻ ngoài kiêu kỳ và sang chảnh, đặc biệt là những khi cô kết thân với kiểu tóc buộc nửa mang hơi hướng cổ điển, tô son đậm nét. Khi để mái lưa thưa, Han So Hee cũng biến đổi với rất nhiều kiểu tóc chứ không hề giới hạn phong cách. Cô từng để tóc ép thẳng tưng, tóc sóng nhẹ đầy lãng mạn hay tóc tỉa lửng tỉa layer trẻ trung và phóng khoáng.

Qua sự khác biệt khi để tóc mái dài – mái mưa, Han So Hee đã chứng minh rằng một người hoàn toàn có thể chạm đến đỉnh cao nhan sắc, và trẻ ra cả chục tuổi khi cắt tóc mái. Kiểu mái lưa thưa, hot bền vững với năm tháng này không chỉ có khả năng hack tuổi mà còn giúp che được kha khá nhược điểm như: trán sân bay, trán hói…

Tóc mái lưa thưa sẽ tạo hiệu ứng cho "mặt tiền" của chủ nhân trở nên nhỏ gọn hơn mà không khiến gương mặt bị tối sầm lại, tức là vẫn giữ được vẻ sáng sủa, tươi tắn cho chủ thể. Đến đây, nếu chị em vẫn chưa tìm được phương án thay đổi diện mạo trong mùa mới thì cắt tóc mái mưa chính là một gợi ý hoàn hảo, và biết đâu khi thử nghiệm, chị em cũng chạm đến đỉnh cao nhan sắc như Han So Hee.

Ảnh: Internet