Nóng: Mẹ "tiểu tam Thế giới hôn nhân" Han So Hee bị tố lừa đảo bằng chiêu thức tinh vi này

Mới đây, mạng xã hội Hàn Quốc đã ngỡ ngàng trước thông tin mẹ ruột một nữ diễn viên nổi tiếng lừa đảo số tiền lên đến hàng chục triệu Won.

Cụ thể, vào ngày 2/3, jTBC đưa tin Sở cảnh sát Bangbae Seoul đã nhận được đơn tố cáo mẹ của một người nổi tiếng với tội danh lừa đảo số tiền 85 triệu Won (1,6 tỷ VNĐ). Nhiều nguồn tin cho rằng bà mẹ đã vay 85 triệu Won từ một người quen từ tháng 2/2018 đến tháng 9/2019 và hứa sẽ trả số tiền lãi lớn, nhưng cuối cùng lại quỵt nợ.

YouTuber Lee Jin Ho tiết lộ nhân vật chính trong vụ việc lần này là mẹ của nữ diễn viên phim Han So Hee. Cụ thể, mẹ Han So Hee được cho là đã vay tiền vào một tài khoản ngân hàng do con gái đứng tên. Tài khoản này được lập khi Han So Hee còn vị thành niên và do bà quản lý. Mẹ Han So Hee đã sử dụng tài khoản ngân hàng của con gái mình trong vài tháng. Nguyên nhân là do trong tài khoản của bà không có sẵn tiền để giao dịch.

Một nguồn tin cho hay mẹ Han So Hee và người tố cáo có tranh chấp về tổng số tiền phải hoàn trả do không viết hợp đồng.

Vào ngày 7/3, công ty quản lý của Han So Hee - Ato Entertainment đã đưa ra một tuyên bố chính thức, tuyên bố rằng: "Han So Hee không có kế hoạch chịu trách nhiệm về các khoản nợ liên quan của mẹ cô ấy." Công ty cũng cho biết thêm: "Trong quá trình vay tiền, bà Shin đã sử dụng tài khoản ngân hàng đứng tên Han So Hee. Bà Shin đã tự ý mở tài khoản ngân hàng khi Han So Hee chưa thành niên và sử dụng tài khoản này để vay tiền".

Trước đó vào năm 2020, mẹ ruột của Han So Hee cũng bị tố lừa đảo số tiền trị giá hơn 26 triệu Won. Cư dân mạng đều thông cảm cho hoàn cảnh của nữ diễn viên xinh đẹp, bố mẹ cô ly hôn từ khi cô còn nhỏ, cô được bà ngoại nuôi dưỡng. Nhiều người cho rằng mẹ của Han So Hee đã lợi dụng độ nổi tiếng và tên tuổi của con gái để lừa đảo.

