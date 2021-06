The Face online: Mỹ nam Người ấy là ai quyết định dừng thi khiến Cao Thiên Trang, Nguyễn Hợp phản ứng gay gắt

Sau thử thách ở tập thi trước của The Face online, tình thế cục diện 3 đội đã hoàn toàn xoay chuyển: team Trâm Anh - Nguyễn Hợp từ đội gặp bất lợi nhất sau vòng chọn đội, đã bất ngờ vươn lên dẫn đầu và nắm giữ số lượng thành viên áp đảo 6 thí sinh; tiếp theo đó là team Quỳnh Anh - Cao Ngân với 5 thành viên do may mắn được team chiến thắng giữ lại thí sinh trong phòng loại. Do sai chiến thuật, team Mạc Trung Kiên - Cao Thiên Trang đã mất đi thí sinh tiềm năng là Michael Trương và chỉ còn lại 3 "chiến binh" nữ trong đội.

Trong tập phát sóng cuối cùng của The Face Online, top 14 thí sinh xuất sắc nhất đã chính thức bước vào thử thách cuối cùng vô cùng kịch tính. Và trong thử thách quyết định này, các thí sinh cùng dàn HLV - cố vấn chuyên môn vô cùng bất ngờ khi giám khảo khách mời chính là ông Mickael Orain cùng bà Trang Lê - giám đốc sản xuất của The Face Vietnam.

Trong thử thách lần này, các thí sinh sẽ thực hiện một clip quảng cáo dưới dạng 1 cú máy. Điều này đồng nghĩa với việc các thí sinh phải phối hợp với nhau một cách nhịp nhàng, nếu xảy ra sai sót ở bất cứ khâu nào sẽ phải làm lại từ đầu. Vì là đội chiến thắng trong tập 2, HLV Trâm Anh - cố vấn Nguyễn Hợp quyết định team Mạc Trung Kiên - Cao Thiên Trang sẽ là đội thi đầu tiên với lý do là đàn chị có nhiều kinh nghiệm, đội Quỳnh Anh - Cao Ngân sẽ thi cuối cùng.

Mỗi đội sẽ có 30 phút để thực hiện thử thách này. Trong 5 phút đầu tiên, thí sinh phải chủ động trong set quay. Nếu để HLV - cố vấn đội nào lên tiếng thì đội đó sẽ bị trừ đi 5 phút.

Ở lượt thi của đội Mạc Trung Kiên - Cao Thiên Trang, 3 thí sinh cùng quay video quảng cáo với ý tưởng 3 cô bạn thân với những cá tính khác nhau nhưng có cùng sở thích khám phá và trải nghiệm. Dù một thí sinh phải xoay sở đến 2 màu xe nhưng Mạc Trung Kiên cũng phải công nhận đội mình có lợi thế hơn vì sự ăn ý và đồng đều của 3 chiến binh nữ rất ưu tú. Quán quân The Face Vietnam 2018 tỏ ra rất sốt ruột khi Cao Thiên Trang sử dụng khá nhiều thời gian cho việc xem lại đoạn ghi hình của từng cú máy.



Trong 10 phút cuối, Mạc Trung Kiên đã khiến đội mất đi 5 phút vì lỡ lời hướng dẫn thí sinh gần đó trong khi đang là lượt chỉ đạo của cố vấn Cao Thiên Trang. Trong 5 phút thay đổi chiến thuật gấp rút, cả 3 thí sinh của đội Mạc Trung Kiên - Cao Thiên Trang thực hiện khá tốt thử thách vì mọi người đã dần tự tin, thuần thục hơn.

Với đội của Trâm Anh - Nguyễn Hợp, trong 5 phút đầu tiên việc khiếu nại giữa dàn HLV - cố vấn đã xảy ra khi cố vấn Nguyễn Hợp đã lên tiếng thắc mắc với ông Dương Tuấn Anh - host chương trình về việc di chuyển để quan sát rõ hơn các thí sinh vì tầm nhìn bị che khuất. Mạc Trung Kiên và Cao Thiên Trang đều cho rằng đội này nên bị trừ 5 phút vì sai luật. Trước những tranh cãi, bà Trang Lê - người nắm rõ nhất format chương trình đã đứng ra phân xử, khẳng định Nguyễn Hợp hoàn toàn không phạm luật.

Sau 5 phút đầu, Trâm Anh đã cặn kẽ chỉ ra những điểm sai của từng thí sinh và đưa ra lời khuyên để đội hoàn thành tốt hơn. "Hot girl trứng rán" đã bị HLV Trâm Anh nhắc nhở vì quá điệu nên có động tác chậm chạp, khiến các thành viên tốn thời gian đợi.

Ở lượt thi của đội mình, Quỳnh Anh - Cao Ngân gặp nhiều thuận lợi trong giai đoạn hướng dẫn thí sinh. Tuy nhiên, các thành viên trong đội bị đại diện nhãn hàng nhận xét là có tinh thần uể oải, không đúng với slogan của nhãn hàng là đầy năng lượng, sống hết mình.

Khi đội Quỳnh Anh - Cao Ngân còn 6 phút cuối cùng, Trâm Anh đã sử dụng lợi thế của đội mình, quyết định giành lấy 5 phút khiến đội đối thủ phải nỗ lực hoàn thành mọi thứ trong 1 phút cuối.

Với phần thể hiện xuất sắc của đội mình, Mạc Trung Kiên - Cao Thiên Trang đã lội ngược dòng, giành chiến thắng ngoạn mục trong chặng đua cuối cùng, giúp đội bảo toàn số lượng thành viên và có quyền loại đi thí sinh trong đội đối thủ.

Ngoại trừ 3 thí sinh đội chiến thắng, dàn thí sinh còn lại đều phải có nguy cơ ra về. Thanh Liên - thí sinh từ đội HLV Trâm Anh - Nguyễn Hợp bất ngờ thông báo xin dừng cuộc chơi vì lý do sức khoẻ.

Trong vòng loại lần này, trước khi đưa ra quyết định quan trọng, Cao Thiên Trang đã có những chia sẻ, nhắn nhủ đến các thí sinh: "Hôm nay có rất nhiều thí sinh chị muốn loại. Ở đây có bao nhiêu bạn than đói, than nóng, than khổ, mình chưa là ai để than hết và đặc biệt mình có là ai đi nữa, thái độ sẽ quyết định. Ai muốn ở lại giơ tay lên ạ?".

Trong số 10 thí sinh, Quốc Đạt từ team Trâm Anh - Nguyễn Hợp là người duy nhất không giơ tay với lý do: "Em hỏi ai muốn ở lại thì giơ tay, anh tới đây để chinh phục ngôi vị Quán quân nên anh sẽ không giơ tay. Em hỏi ai muốn ở lại hay không thì anh không muốn ở lại. Nếu anh không bị loại, anh muốn dành phần mình nhường chỗ cho các bạn nữ". Hành động của chàng mỹ nam "Người ấy là ai?" đã khiến các thí sinh khác hoang mang và cực sốc, đồng thời cũng khiến cho dàn HLV - cố vấn vô cùng thất vọng. Cao Thiên Trang, Nguyễn Hợp đều vô cùng phẫn nộ: "Muốn tỏ ra cao thượng thì đừng đi thi".

Quốc Đạt từ chối đi tiếp.

Sau vòng thi thử thách ở tập phát sóng này, 9 thí sinh còn lại đã bước vào vòng voting cuối cùng bằng chính các video trong hành trình 3 tập của The Face Online, trong đó 70% số điểm lấy từ bình chọn của khán giả và 30% điểm đến từ nhà sản xuất. Và theo thống kê, thí sinh có số bình chọn và số điểm từ ban giám khảo cao nhất chính là Nguyễn Quang Tuấn (team Quỳnh Anh - Cao Ngân).

Ngoài ra, NSX còn thông báo sẽ có thêm 2 tấm vé vào vòng chọn đội dành cho 2 thí sinh xuất sắc nhất. Tấm vé đặc biệt dành cho thí sinh có lượt bình chọn cao nhất đến từ đội chiến thắng trong thử thách của nhãn hàng, thuộc về Đặng Thị Mỹ Khôi (team Mạc Trung Kiên - Cao Thiên Trang). Bên cạnh đó, Trần Thanh Tâm (team Trâm Anh - Nguyễn Hợp) đã là gương mặt được nhãn hàng yêu thích và giành 1 tấm vé bước vào vòng chọn đội.