Netizen "choáng" trước độ nổi tiếng khủng khiếp của Song Hye Kyo, chỉ một hành động nhỏ thu về 4 triệu lượt tìm kiếm

Cách đây vài ngày, NSX dự án truyền hình Now, We Are Breaking Up của Song Hye Kyo và Jang Ki Yong đóng chính đã tung ra first look đầu tiên hé lộ tạo hình của 2 nhân vật cũng như chemistry sẽ xuất hiện trong phim.

Loạt first look nhanh chóng trở thành chủ đề hot trên mạng xã hội, đặc biệt Song Hye Kyo chính là tâm điểm khiến netizen bàn tán không ngừng cho sự trở lại này.

Không chỉ chiếm sóng trên Naver mà Song Hye Kyo cũng trở thành chủ đề được tìm kiếm nhiều nhất trên Weibo của Trung Quốc với hơn 4 triệu lượt tìm kiếm. Điều này khiến netizen Hàn không khỏi choáng ngợp trước mức độ nổi tiếng quá lớn của Song Hye Kyo.

Netizen choáng ngợp trước độ nổi tiếng của Song Hye Kyo ở thị trường Trung Quốc khi từ khóa tên của nữ diễn viên chễm chệ ở vị trí số 1 trên Weibo.

Đẳng cấp của Song Hye Kyo một lần nữa được chứng minh khi "gây bão" trên Weibo của Trung Quốc.

Được biết ở thời điểm hiện tại, Song Hye Kyo và Jang Ki Yong vẫn đang tích cực thực hiện các cảnh quay cho dự án Now, We Are Breaking Up dự kiến sẽ lên sóng vào cuối năm nay trên kênh SBS.

Nói về Now, We Are Breaking Up, đây là bộ phim mà Song Hye Kyo sẽ đảm nhận vai Ha Young Eun, trưởng nhóm thiết kế tại một thương hiệu thời trang lớn. Nhân vật này có tính cách độc lập, mạnh mẽ, thông minh và luôn kiểm soát mọi thứ rất tốt. Ha Young Eun là đại diện cho thế hệ phụ nữ hiện đại, coi trọng sự nghiệp và không lãng phí thời gian vào những mối quan hệ yêu đương nhàm chán. Tuy nhiên mọi chuyện bắt đầu thay đổi khi Ha Young Eun gặp được Yoon Jae Guk (Jang Ki Yong).