Theo Vietnamnet, tòa án Nhân dân huyện Tân Dã (tỉnh Hà Nam, Trung Quốc) vừa xét xử vụ việc gây chú ý liên quan đến cuộc hôn nhân nhanh chóng như “tốc độ ánh sáng” và bí mật bị che giấu phía sau.

Theo hồ sơ, anh Tiểu Lưu và chị Tiểu Trương quen nhau qua mai mối tháng 1/2025. Dưới sức ép của hai gia đình, họ nhanh chóng đính hôn, đăng ký kết hôn vào ngày 14/2 và tổ chức đám cưới. Từ lúc gặp nhau đến khi cầm giấy chứng nhận kết hôn chỉ vỏn vẹn 29 ngày.

Do thời gian tìm hiểu quá ngắn, Tiểu Lưu không phát hiện những biểu hiện bất thường của vợ. Chỉ ít lâu sau cưới, anh nhận thấy cô thường xuyên cười vô thức, khó giao tiếp và có nhiều hành vi khác lạ. Tháng 3/2025, khi đưa vợ đi khám, anh sốc khi biết cô mắc tâm thần phân liệt. Gia đình Tiểu Trương sau đó thừa nhận cô đã có bệnh từ trước khi cưới.

Thấy vợ thường xuyên cười vô thức, chồng đưa đi khám mới tá hỏa phát hiện vợ mắc tâm thần. Ảnh minh họa.

Quá trình điều tra của tòa cho thấy, ngay từ tháng 2 đến tháng 3/2023, Tiểu Trương đã nhập viện điều trị tại bệnh viện Nhân dân số 4 thành phố Nam Dương và bị chẩn đoán tâm thần phân liệt. Từ tháng 5 đến tháng 8/2024, cô tiếp tục điều trị tại bệnh viện này lần thứ hai.

Tiểu Lưu cho rằng Tiểu Trương và gia đình đã không thông báo về tình trạng tâm thần phân liệt trong suốt thời gian cặp đôi tìm hiểu rồi kết hôn. Anh làm đám cưới trong tình trạng hoàn toàn không được biết sự thật, dẫn đến tổn thương nghiêm trọng về tinh thần và cuộc sống gia đình. Vì vậy anh đã khởi kiện, yêu cầu tòa án hủy bỏ hôn nhân.

Sau khi xét xử, tòa án nhận định, tâm thần phân liệt thể hoang tưởng mà Tiểu Trương mắc thuộc nhóm bệnh tâm thần nghiêm trọng, nằm trong danh mục bệnh lý được quy định trong Luật Bảo vệ Sức khỏe Bà mẹ và Trẻ em Trung Quốc.

Cô đã 2 lần nhập viện trước hôn nhân, bản thân và gia đình đều biết rõ tình trạng bệnh nhưng cố ý che giấu, không thực hiện nghĩa vụ thông báo trung thực đối với nguyên đơn trong toàn bộ quá trình quen biết và kết hôn. Sau khi cưới, bị đơn cũng không tuân thủ chỉ định điều trị, dẫn đến bệnh tái phát.

Dựa trên Điều 1053 Bộ luật Dân sự Trung Quốc, tòa án quyết định hủy bỏ quan hệ hôn nhân giữa hai bên.

Trước đó vào tháng 8/2025, một vụ việc tương tự cũng gây xôn xao dư luận. Anh Lan (35 tuổi, thành phố Tân Hương, tỉnh Hà Nam) quen vợ qua mai mối từ tháng 4/2024. Thấy cô nhẹ nhàng, ít nói, anh quyết định hỏi cưới chỉ sau hơn một tháng quen nhau. Tuy nhiên, sau cưới không lâu, anh phát hiện vợ ban đêm hay tự nói một mình, la hét và tức giận vô cớ.

Người đàn ông 35 tuổi cho biết sự việc sáng tỏ khi bố anh nhìn thấy cô uống thuốc. Trước khi cưới, nhà gái có nói với gia đình anh rằng cô bị trầm cảm nhưng uống thuốc sẽ khỏi. Tuy nhiên, triệu chứng của trầm cảm không phải là la hét, phát điên vào nửa đêm. Bố anh Lan bàng hoàng khi tìm hiểu thuốc cô uống là "Clozapine"- một loại thuốc dùng để điều trị tâm thần phân liệt khó chữa.

"Từ ngày sống chung, tôi luôn thấy vợ uống nhưng không để ý, khi phát hiện và hỏi vợ, cô thừa nhận đã sử dụng thuốc này từ năm 18 tuổi", anh Lan nói.

Bố anh Lạn vô cùng tức giận vì gia đình nhà gái không hề nói về bệnh tình của con gái, lừa dối cả nhà anh.

Theo phán quyết của tòa án địa phương, nhà gái phải trả lại 90% sính lễ cho anh. Ảnh minh họa.

Tháng 9 năm ngoái, vợ anh Lan đã về nhà ngoại và không quay lại. Dù đã tổ chức đám cưới nhưng Lan và vợ vẫn chưa kịp đăng ký kết hôn. Đầu năm nay, anh quyết đâm đơn kiện, đòi lại tiền sính lễ 100.000 tệ.

Theo phán quyết của tòa án địa phương, nhà gái phải trả lại 90% sính lễ cho anh. Bộ luật Dân sự cũng nhấn mạnh, nếu một bên mắc bệnh hiểm nghèo, phải thông báo cho đối phương trước khi đăng ký kết hôn. Anh Lan không hề biết vợ mình mắc bệnh, vì vậy anh có quyền yêu cầu bồi thường. Tuy nhiên, đến tháng 8, anh vẫn chưa nhận được khoản tiền.

Chính quyền thôn vợ anh Lan ở xác nhận cô có hồ sơ bệnh tâm thần, đang hưởng trợ cấp và thuộc diện theo dõi đặc biệt tại địa phương. Họ cam kết sẽ đứng ra hòa giải và thúc đẩy phía nhà gái trả lại sính lễ theo phán quyết của tòa án.