Giữa những ngày Hà Nội có những trận mưa lớn kéo dài, khiến khắp các tuyến phố ngập chìm trong biển nước, người ta lại bắt gặp những khoảnh khắc đời thường dung dị, tuy nhỏ bé nhưng đủ sức sưởi ấm lòng người.

Theo Tạp chí SaoStar, một trong những hình ảnh gây xúc động mạnh mẽ đó là khoảnh khắc một ông lão đẩy chiếc xe máy cũ, kiên nhẫn vượt qua quãng đường ngập sâu để đưa người vợ của mình đi khám bệnh. Đoạn video ghi lại cảnh tượng này, sau khi được chia sẻ, đã nhanh chóng chạm đến trái tim của cộng đồng mạng, thu hút hơn 550.000 lượt xem và 35.000 lượt "thả tim" trên nền tảng TikTok.

Giữa khung cảnh mưa bão, nước lũ dâng ngập trắng xóa, cụ ông vẫn cẩn trọng chở vợ trên chiếc xe máy đã nhuốm màu thời gian. Khi đi qua một đoạn đường mà nước đã dâng cao gần đến đầu gối, chiếc xe bỗng khựng lại rồi chết máy.

Không một chút do dự, người chồng với mái tóc bạc trắng lập tức lội xuống dòng nước, dồn hết sức lực vào đôi vai gầy để đẩy xe. Vì thương người vợ đang đau ốm, ông để bà ngồi vững chãi trên yên xe, còn mình thì vừa gắng sức đẩy chiếc xe nặng trịch, vừa cẩn thận giữ thăng bằng để đảm bảo vợ không bị ngã trong dòng nước cuộn.

Rơi nước mắt khoảnh khắc ông lão Hà Nội đẩy xe giữa dòng nước ngập đưa vợ đi khám bệnh. Nguồn clip: SaoStar

Khoảnh khắc ngắn ngủi ấy đã khắc họa một cách chân thực và sâu sắc về tình nghĩa vợ chồng son sắt, đáng trân quý khi cả hai đã ở tuổi xế chiều. Cộng đồng mạng đã để lại vô số bình luận bày tỏ sự ngưỡng mộ và xúc động:

“Phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng. Đến tuổi này bà có thể tự tin rằng mình đã chọn đúng người bạn đời";

“Phải thương vợ đến nhường nào thì ông mới có hành động che chở, gánh vác như vậy giữa trời mưa gió";

“Nhìn hình ảnh này, có thể chắc chắn rằng bác gái là một người phụ nữ vô cùng hạnh phúc".

Thông tin trên báo VietNamnet, cặp vợ chồng trong đoạn video xúc động là ông Nguyễn Khắc Canh (72 tuổi) và bà Nguyễn Thị Ất (70 tuổi).

Người quay và đăng tải clip là chị Nguyễn Đào (SN 1990, phường Tây Tựu, Hà Nội). Chị Đào cho biết, video được chị quay vào sáng 1/10 trên đoạn đường thuộc phường Tây Tựu, Hà Nội, lối ngang qua cửa hàng nhà chị.

“Sáng đó, tôi ra mở cửa hàng nhưng đi được một đoạn thì phải quay về vì đường ngập sâu. Đúng lúc ấy, tôi bắt gặp cảnh ông dắt bà trên xe máy vượt qua đường ngập, thấy ấm áp quá nên đã quay lại.

Ông bà là người sống cùng làng với tôi. Tôi chỉ nghĩ đơn giản là quay video để lưu lại khoảnh khắc đặc biệt vào một ngày đáng nhớ cho ông bà”, chị Đào chia sẻ.

Ông Canh ngồi bên giường bệnh của bà Ất. Ảnh: VietNamnet

Chị bất ngờ khi clip lên xu hướng, thu hút hơn nửa triệu lượt xem và hàng nghìn lượt bình luận quan tâm. Đọc được bình luận xúc động của cộng đồng mạng, chị càng cảm nhận rõ hơn sự trân quý của tình nghĩa vợ chồng.

“Người làng tôi chủ yếu kiếm sống bằng nghề nông, cuộc sống vất vả, lam lũ. Vào những đợt mưa lớn, ruộng vườn ngập lụt, hoa màu mất sạch, cuộc sống càng khó khăn hơn.

Bởi vậy, khi chứng kiến cảnh ông bà yêu thương, che chở cho nhau giữa lúc khó khăn, tôi càng cảm động”, chị Đào chia sẻ.