Thấy tin nhắn lạ trong máy chồng, vợ khóc liền 12 tiếng, mẹ chồng ra tay xử lý “trà xanh”

Con trai nhắn tin với cô gái lạ, mẹ chồng ra tay xử lý

Hơn 11 năm về trước, Nguyễn Thị Hạnh Duyên (31 tuổi) làm công nhân chung công ty với bà Nguyễn Thị Nga (59 tuổi, ở Đồng Tháp) và anh Thưởng - con trai của bà Nga. Duyên cho hay, cô ấn tượng với mẹ chồng vì mẹ đẹp, trắng, tóc dài. Đặc biệt, sự quan tâm của bà Nga dành cho con trai là điều mà Duyên vốn khao khát. Bởi cha mẹ Duyên ly hôn khi cô mới 6 tuổi, cô gái rất thiếu thốn tình thương của mẹ.

Duyên thừa nhận, cô thương mẹ chồng trước rồi mới thương chồng. Về phía bà Nga, bà thấy Duyên cũng dễ thương nên có thiện cảm.

Thời điểm Duyên và Thưởng kết hôn, vợ chồng bà Nga nuôi đàn vịt nhưng bị thua lỗ. Dù điều kiện không dư dả nhưng vợ chồng bà Nga vẫn cố gắng vay mượn để lo cho con đám cưới trọn vẹn nhất. Sau đám cưới, vợ chồng bà nợ số tiền gần 90 triệu đồng nhưng không cho con cái biết, chỉ cố gắng làm việc, tăng ca, chi tiêu tiết kiệm để dành tiền trả nợ.

Bà Nga rất yêu thương con dâu.

Kết hôn khi tuổi đời còn khá trẻ, lại thêm bản tính nóng nảy, hay ghen nên sau khi cưới, vợ chồng Duyên cũng có nhiều lúc “cơm chẳng lành canh chẳng ngọt”. Có lần, Duyên còn ôm con nhỏ bỏ đi. Bà Nga thương nhớ con cháu, chỉ biết khóc rồi cùng con trai đi tìm, khuyên nhủ, đón con dâu về.

Thời điểm Duyên đang mang thai con thứ 3 được 7 tháng, cô phát hiện chồng nhắn tin với cô gái lạ. Lúc đó, Duyên đang ở quê cùng bố mẹ chồng còn Thưởng đi làm ở Bình Dương cũ. Sự việc khiến Duyên rất buồn bã, khóc liền 12 tiếng đồng hồ, bỏ ăn khiến mẹ chồng, chị chồng vô cùng lo lắng. Bà Nga phải liên tục động viên con dâu.

Sau khi sinh con được 4 tháng, Duyên lên chỗ chồng để thăm dò tình hình. Sau khi phát hiện người khả nghi, cô đã âm thầm theo dõi, chụp hết tin nhắn trong máy chồng gửi về mách mẹ. Bà Nga lập tức trả lời: “Để đó mẹ lên mẹ xử” rồi bắt xe lên chỗ con trai, con dâu.

Bà Nga luôn ở bên động viên, an ủi con dâu, vun vén cho 2 con hạnh phúc.

Vài ngày sau, bà Nga lên tới nơi, tìm gặp cô gái kia để nói chuyện rõ ràng với thái độ điềm đạm. Cả cô gái và con trai bà Nga cùng cho biết, họ không có tình ý gì. Cô gái là người thường nhắn tin cho mọi người trong xóm trọ để thu tiền thuê trọ. Vì thấy bố của anh Thưởng về quê, không có ai nấu cơm nên cô gái nhắn tin hỏi thăm và mua cho anh một suất cơm mang qua.

Sau sự việc đó, Duyên cũng bị trầm cảm. Trong khoảng thời gian đó thì cô Nga cũng ở bên động viên, an ủi con dâu vượt qua giai đoạn khó khăn. Duyên sinh 3 đứa con cũng đều do một tay bà nội chăm sóc, mua bán cho con dâu và cháu. Không có mẹ thì chắc 2 vợ chồng không còn được yên ấm đến bây giờ.

Duyên và Thưởng từng nhiều lần "cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt", nhưng sau tất cả họ vẫn hạnh phúc bên nhau.

Thương con dâu hết mực, mẹ chồng nhận trái ngọt

Khoảng 6 năm trở lại đây, Duyên bắt đầu đi làm và báo hiếu cho mẹ. Hiện cô đang làm công việc sáng tạo nội dung trên mạng xã hội và bán hàng online. Bà Nga thì ở nhà lo nội trợ, chăm sóc gia đình.

Bà rất hạnh phúc vì được con cái quan tâm. Duyên thường xuyên mua sắm quần áo tặng mẹ, chuẩn bị quà vào những dịp 8/3, sinh nhật mẹ. Duyên bộc bạch, cô luôn muốn gửi lời cảm ơn mẹ chồng nhưng không biết bắt đầu từ đâu vì những thứ mẹ làm cho con cháu quá nhiều.

“Mỗi lần con đi làm, con rất yên tâm vì biết ở nhà có ba mẹ chăm lo cho các cháu. Con biết mẹ đã lớn tuổi rồi, cái tuổi mà đáng lẽ được nghỉ ngơi thì mẹ vẫn tảo tần sớm hôm, lo từng bữa ăn, giấc ngủ, tiếng khóc, tiếng cười của tụi nhỏ. Có những lúc mẹ mệt, con nhìn thấy hết. Nhưng mẹ chẳng bao giờ than vãn, chỉ âm thầm chăm con, chăm cháu. Con thực sự biết ơn sự hy sinh của mẹ. Nhờ có mẹ, con mới có thể đi làm, cố gắng vì gia đình, vì tương lai của các con.

Gia đình nhỏ với 3 bé trai kháu khỉnh của vợ chồng Duyên - Thưởng.

Mẹ cho con cảm giác con luôn có một người mẹ ở phía sau để che chở và đỡ đần cho con. Con mong cha mẹ thật nhiều sức khỏe, sống thật lâu để tụi con và các cháu có cơ hội báo hiếu cha mẹ”, Duyên chia sẻ khiến bà Nga bật khóc vì xúc động.

Nguồn: Mẹ chồng nàng dâu, Ảnh: FBNV