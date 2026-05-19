Lương 30 triệu tôi nuôi cả nhà chồng, tình cờ bấm vào mục "tin nhắn lưu trữ" trên Facebook của chồng mà tay chân rụng rời

Từ ngày kết hôn, áp lực kinh tế trong gia đình gần như đè nặng lên vai một mình tôi. Với mức lương 30 triệu mỗi tháng, tôi không chỉ lo tiền sinh hoạt, tiền thuê nhà trên thành phố của hai vợ chồng, mà còn đều đặn chu cấp cho bố mẹ chồng ở quê và nuôi cậu em chồng ăn học đại học. Chồng tôi làm lương ba cọc ba đồng chỉ đủ anh xăng xe, điện thoại và đi cà phê với bạn bè. Tôi chưa bao giờ một lời kêu ca hay tỏ thái độ coi thường chồng, bởi tôi luôn nghĩ thuận vợ thuận chồng thì tát biển Đông cũng cạn, anh không mạnh về kinh tế thì bù lại bằng sự hiền lành, chịu khó.

Thế nhưng, lòng tốt và sự hy sinh của tôi đã nhận lại một cái kết không thể cay đắng hơn. Tối hôm qua, chồng tôi đi tắm và để quên điện thoại trên bàn ăn. Đúng lúc đó, màn hình sáng lên vì có thông báo tin nhắn từ một tài khoản Facebook lạ. Vốn không phải người hay ghen tuông, nhưng linh tính mách bảo, tôi đã nhập mật khẩu mà anh vô tình để lộ hôm trước. Vào phần tin nhắn messenger, tôi không thấy gì bất thường. Chỉ đến khi tôi tò mò bấm vào mục "đoạn chat lưu trữ" – nơi chứa những cuộc hội thoại bị ẩn đi tôi mới thực sự rụng rời chân tay khi nhìn thấy cái tên người nhận: người yêu cũ của anh.

Ảnh minh họa

Nội dung tin nhắn ẩn của chồng với người yêu cũ: "Anh nhục nhã lắm, sống với nó chỉ vì tiền chứ không có chút tôn trọng nào...".

Hóa ra, suốt nửa năm qua, hai người họ vẫn âm thầm qua lại dưới danh nghĩa bạn bè. Nhưng điều khiến trái tim tôi rớm máu không phải là việc họ hẹn hò đi uống nước, mà là những lời lẽ chồng tôi viết về vợ mình. Anh ta rên rỉ với người cũ rằng cuộc sống hôn nhân với tôi chẳng khác nào địa ngục. Anh ta nhắn: "Ở nhà anh nhục nhã lắm, đi đâu cũng bị nó lấy tiền ra để áp đặt. Anh sống với nó bây giờ chỉ vì trách nhiệm lo cho bố mẹ và thằng út ở quê chứ trong lòng anh không có một chút tôn trọng nào dành cho loại đàn bà thực dụng ấy cả" . Đọc đến đó, nước mắt tôi trào ra, lồng ngực thắt lại không thở nổi.

Hóa ra, tất cả những sự cung phụng, nhường nhịn, những đồng tiền mồ hôi nước mắt tôi cày cuốc thâu đêm suốt sáng để lo cho dòng họ nhà anh, trong mắt anh lại biến thành sự "áp đặt" và "nhục nhã". Anh ta thản nhiên tiêu tiền của tôi, để tôi nuôi cả gia đình anh ta, nhưng lại quay sang hạ thấp nhân phẩm của tôi trước mặt người đàn bà khác để nuôi nấng cái sĩ diện hão của bản thân.

Khi chồng từ nhà tắm bước ra, thấy tôi cầm điện thoại, anh ta vội vàng lao đến giật lấy rồi mắng tôi là xâm phạm quyền riêng tư. Nhìn gương mặt hoảng loạn nhưng vẫn cố gào lên để lấp liếm lỗi lầm của anh ta, tôi chỉ thấy một sự ghê tởm tột cùng. Tôi lẳng lặng thu xếp quần áo, dắt xe ra khỏi nhà ngay trong đêm.

Tôi đã hy sinh cả thanh xuân và tiền bạc cho nhà chồng để rồi nhận lại sự phản bội ê chề thế này đây. Hiện tại, chồng tôi đang nhắn tin xin lỗi, cầu xin tôi quay về và bao biện rằng đó chỉ là những lời "than vãn bốc đồng" lúc say. Theo mọi người, tôi có nên ly hôn ngay lập tức hay bắt anh ta và gia đình phải trả lại toàn bộ số tiền tôi đã chu cấp bấy lâu nay rồi mới đường ai nấy đi? Tôi làm vậy có quá tuyệt tình không?