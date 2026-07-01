Anh Vệ đã kết hôn được 8 năm và đón con gái đầu lòng ngay trong năm đầu tiên chung sống. Mặc dù vậy, cuộc hôn nhân của họ không mấy êm đềm khi anh nhiều lần phát hiện vợ có những dấu hiệu bất thường. Cô thường xuyên đi cùng người đàn ông lạ mặt, thậm chí có những đêm không về nhà, VietNamnet dẫn thông tin từ trang 163 của truyền thông Trung Quốc

Dù gia đình từng nảy sinh nghi ngờ, nhưng với tâm lý "chuyện trong nhà không nên để lộ", mọi việc dần chìm vào quên lãng. Đỉnh điểm là vào năm ngoái, khi người vợ mang thai đôi, niềm vui sướng của cả gia đình đã khiến anh Vệ gạt bỏ hoàn toàn mọi hoài nghi. Trớ trêu thay, chỉ một thời gian ngắn sau khi sinh nở, người vợ lại tiếp tục bị phát hiện lén lút qua lại với người khác giới.

Trùng hợp thay, đây cũng là thời điểm mạng xã hội xuất hiện hàng loạt vụ việc các ông bố bàng hoàng phát hiện con không cùng huyết thống qua xét nghiệm ADN. Những câu chuyện này đã thổi bùng lên sự bất an trong lòng anh Vệ.

Vợ đẻ sinh đôi kháu khỉnh, chồng lén đi xét nghiệm ADN thì phát hiện bí mật động trời bị che giấu suốt 8 năm. Ảnh minh họa

Anh quyết định âm thầm lấy mẫu đi xét nghiệm và bàng hoàng nhận về kết quả suy sụp: cả con gái lớn 8 tuổi cùng cặp song sinh mới 9 tháng tuổi đều không có quan hệ huyết thống với anh. Trong sự chua xót, người đàn ông 31 tuổi nghẹn ngào chia sẻ rằng bản thân có tới ba người con nhưng không có bất kỳ đứa bé nào chung dòng máu với mình.

Cho rằng vợ đã biết rõ sự thật từ lâu nhưng vẫn cố tình lừa dối để mình gánh vác trách nhiệm nuôi dưỡng trong suốt nhiều năm, anh Vệ đã đệ đơn ly hôn. Đồng thời, anh cũng yêu cầu bồi thường toàn bộ chi phí nuôi con và những tổn thất tinh thần vô giá mà anh phải gánh chịu.

Sau khi sự việc vỡ lở, người vợ đã đưa hai bé song sinh rời đi, để lại con gái lớn ở cùng chồng. Bất chấp sự thật phũ phàng, anh Vệ tâm sự rằng tình cảm cha con được vun đắp suốt 8 năm qua là quá sâu sắc nên anh và cô bé vẫn gắn bó với nhau.

Theo tờ Ngôi sao, hiện tại, tòa án đã chính thức thụ lý hồ sơ vụ việc. Dẫu vậy, người vợ một mực bác bỏ kết quả xét nghiệm ADN do chồng cung cấp và tuyên bố chỉ chấp nhận kết quả giám định tư pháp từ cơ quan chức năng.

Câu chuyện ngang trái này đang thu hút sự chú ý đặc biệt từ dư luận trên mạng xã hội Trung Quốc.

Hầu hết cư dân mạng đều bày tỏ sự xót xa, đồng cảm sâu sắc với người chồng vì cú sốc quá lớn sau nhiều năm gắn bó, đồng thời lên án gay gắt hành vi lừa dối, vi phạm đạo đức hôn nhân của người vợ.