Tóc bạc trắng tôi vẫn phải đi xét nghiệm ADN cháu đích tôn, kết quả khiến tôi khó xử vô cùng

Tôi gần 70 tuổi, chưa bao giờ nghĩ có ngày mình phải cầm tóc của cháu nội đi làm xét nghiệm ADN. Chuyện bắt đầu từ một câu nói của họ hàng trong bữa giỗ. Có người vô tình nhắc rằng thằng bé càng lớn càng chẳng giống bố, rồi cười bảo trẻ con mỗi đứa một nét. Tôi nghe xong cũng gạt đi, nhưng không hiểu sao câu nói ấy cứ ám ảnh.

Sau khi cưới, con trai và con dâu ra ở riêng, tôi cũng cố không can thiệp vào cuộc sống của chúng. Thằng bé là cháu đích tôn, tôi thương nó như máu thịt của mình nên chưa bao giờ nghi ngờ điều gì.

Nhưng khoảng một tháng sau, tôi phát hiện con trai và con dâu đang căng thẳng. Hai đứa cãi nhau nhiều hơn, con trai tôi có lần còn nói bóng gió rằng nó muốn biết một chuyện cho rõ. Tôi hỏi thì nó không nói.

Cho đến một tối, con trai gọi tôi ra ngoài rồi thú nhận rằng nó nghi ngờ đứa trẻ không phải con mình. Tôi mắng nó điên, bảo vợ chồng sống với nhau bao năm, con cũng đã lớn mà còn nghĩ những chuyện ấy. Nhưng nó nói có một số chuyện trong quá khứ khiến nó không thể bỏ qua.

Cuối cùng, chính tôi là người đề nghị làm xét nghiệm. Tôi nghĩ nếu kết quả khẳng định cháu là con ruột của nó, mọi nghi ngờ sẽ chấm dứt và gia đình có thể sống bình thường.

Ảnh minh họa

Tôi cùng con trai đi lấy mẫu. Những ngày chờ kết quả dài hơn tôi tưởng. Tôi vừa giận con vì đã nghi ngờ vợ, vừa tự trách mình vì đã đồng ý làm một chuyện có thể khiến gia đình tổn thương.

Đến ngày nhận kết quả, tôi mở phong bì mà tay run lên.

Kết quả cho thấy con trai tôi không phải cha ruột của đứa trẻ.

Tôi ngồi chết lặng. Điều đầu tiên tôi nghĩ đến là đứa cháu mình đã bế trên tay từ ngày lọt lòng. Tôi không biết phải đối diện với con dâu thế nào, cũng không biết sau này thằng bé sẽ được gọi là gì trong gia đình này.

Nhưng phản ứng của con trai mới thực sự khiến tôi sốc.

Nó đọc kết quả xong, im lặng rất lâu rồi nói: "Thực ra con đã biết".

Tôi hỏi nó vậy nó muốn làm gì.

Nó nhìn tôi và nói: "Con vẫn nuôi nó. Nó không có lỗi. Người lớn làm gì thì tự chịu trách nhiệm, đừng bắt một đứa trẻ chịu thay".

Tôi bật khóc. Tôi từng nghĩ điều đáng sợ nhất là kết quả ADN. Hóa ra không phải. Điều khiến tôi đau lòng nhất là nhận ra một người cha có thể mất đi huyết thống với con mình, nhưng vẫn lựa chọn giữ lại tình thân.

Tôi không biết cuộc hôn nhân của con trai sẽ đi đến đâu. Tôi cũng không biết con dâu có thể giải thích chuyện này thế nào. Nhưng tôi biết một điều: thằng bé vẫn là đứa cháu tôi đã yêu thương gần cả tuổi thơ.

Máu mủ có thể được xác định bằng một tờ giấy. Nhưng có những mối quan hệ được tạo nên bởi những năm tháng chăm sóc, yêu thương và có mặt bên nhau.

Giờ tôi có nên đi tìm hiểu rõ sự thật không?