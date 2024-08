Thành viên BTS nhận "trái đắng" đầu tiên sau bê bối và phản ứng không ngờ của dư luận

Hình tượng của BTS nói chung và Suga nói riêng đang bị hoen ố bởi bê bối say rượu lái xe. Rapper BTS phải nhận vô số chỉ trích, "gạch đá" từ công chúng. Tuy nhiên, đó chưa phải tất cả. Giờ đây Suga phải nhận "trái đắng" đầu tiên sau bê bối này, đó chính là bị thương hiệu quay lưng.

Trong những năm qua, BTS là gương mặt đại diện của thương hiệu Samsung. Vào ngày 15/8, tài khoản Samsung Đức đã đăng tải ảnh quảng cáo của Suga, sau đó là cuộc thăm dò ý kiến giữa Suga, Jimin và RM. Tuy nhiên sau khi Suga giành được nhiều phiếu bầu nhất, tài khoản Samsung Đức đã lặng lẽ xóa cả 2 bài đăng có mặt nam idol.

Samsung Đức xóa cả 2 bài đăng về Suga

Động thái này của Samsung Đức đã khiến người hâm mộ BTS khắp thế giới phẫn nộ. Nhiều fan cho rằng thương hiệu này có động thái ghẻ lạnh, quay lưng khi đại sứ vướng scandal. Những fan này tuyên bố tẩy chay Samsung và để lại những bình luận chỉ trích thương hiệu: "Không Suga không Samsung", "Thật buồn khi Suga là người dùng trung thành nhưng thương hiệu lại xóa ảnh anh ấy vì sức ép dư luận", "Chúng tôi rất vui vì thương hiệu vẫn ủng hộ Suga nhưng sau đó chỉ nhận về sự thất vọng"...

Sau scandal, Suga chưa chính thức phải nhận hình phạt nào. Bất chấp sự quay lưng từ 1 bộ phận người hâm mộ, công ty quản lý HYBE Labels ra thông báo nam idol sẽ không rời khỏi nhóm. Dù sau đó HYBE đã xóa thông báo này nhưng điều đó cũng đủ làm những người ủng hộ Suga an lòng. Hiện tại, đài KBS chưa đưa ra quyết định cấm sóng đối với Suga, dù nồng độ cồn trong máu của anh đứng đầu làng giải trí. Trước đó, đài truyền hình này đã thực hiện cấm sóng đối với những ngôi sao phạm lỗi tương tự như Kim Sae Ron, Kim Ho Joong...

Nhưng không vì thế mà Suga thoát được khỏi sức ép dư luận. Có thể nói rằng đây chính là thời kỳ khủng hoảng lớn nhất sự nghiệp của nam idol nói riêng và tương lai của BTS nói chung.

Suga lao đao vì bê bối say rượu lái xe

Vào lúc 21h ngày 6/8, Suga đã dùng bữa và uống rượu cùng 1 người quen ở nhà hàng gần ngã tư Hannam. Sau đó, họ tiếp tục đến 1 studio gần đó để uống rượu. Studio này cách nhà của Suga ở khu Nine One Hannam 500 mét. Đến 23h đêm, nam idol đã lái xe scooter chạy trên vỉa hè, đi qua 1 bến xe bus.

Vào lúc 23h10, nam idol đi ngang qua 3 cảnh sát chống bạo động đang tuần tra trên vỉa hè khu Nine One Hannam ở quận Yongsan, Seoul. Thành viên BTS bị mất trọng tâm và ngã khi rẽ trái vào cổng chính khu Nine One Hannam. Mũ bảo hiểm của anh bị văng ra đường. 3 cảnh sát đã tiếp cận Suga và đưa nam idol lên đồn.

Đến ngày 9/8, cảnh sát công bố nồng độ cồn trong máu của Suga ở mức 0,227% khi tham gia điều khiển giao thông. Con số này cao gấp gần tám lần mức giới hạn hợp pháp của Hàn Quốc là 0,03%. Phương tiện của Suga cũng được xác định là scooter điện, nằm cùng khung xử phạt với phương tiện cơ giới lớn là ô tô. Nam idol đối diện với mức án 2-5 năm tù và phạt 20 triệu won (385 triệu đồng).

Scandal của Suga đẩy BTS vào khủng hoảng lớn nhất sự nghiệp

Nguồn: Koreaboo