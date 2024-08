Bằng chứng tố đài lớn tung clip sai vụ bê bối Suga (BTS), lịch trình vạch trần 4 chi tiết thật giả then chốt

Suga (BTS) đang là tâm điểm chỉ trích vì bê bối say rượu lái xe, thậm chí đối mặt với nguy cơ mất sự nghiệp vì scandal kéo theo ngày càng nghiêm trọng. Nồng độ cồn trong máu của nam idol lên đến 0,227%, cao nhất trong số những ngôi sao phạm lỗi tương tự trong showbiz Hàn. Thậm chí, thành viên BTS còn bị "bóc" ra hàng loạt bằng chứng nói dối về loại xe, khoảng cách di chuyển, địa điểm bị ngã. Điều này khiến nhiều fan thất vọng và quay lưng lại với nam idol.

Đến ngày 14/8, DongA Ilbo bất ngờ đăng tải thông tin làm rõ cho scandal Suga, và đây chính là thông tin lịch trình di chuyển chi tiết của nam idol. Trang tin này cho biết nhân vật trong đoạn CCTV JTBC tung ra trước đó để buộc tội vốn không phải là Suga. Trong CCTV của JTBC, chiếc xe điện đang di chuyển từ Nine One Hannam đến Namsan, nhưng trên thực tế, Suga đi về phía Nine One Hannam.

DongA cho biết người trong đoạn CCTV mà JBTC tung ra không phải Suga

DongA tung lịch trình di chuyển chi tiết và đoạn CCTV Suga bị ngã khi rẽ vào nhà mình ở khu Nine One Hannam

Theo cảnh sát, vào lúc 21h ngày 6/8, Suga đã dùng bữa và uống rượu cùng 1 người quen ở nhà hàng gần ngã tư Hannam. Sau đó, họ tiếp tục đến 1 studio gần đó để uống rượu. Studio này cách nhà của Suga ở khu Nine One Hannam 500 mét. Đến 23h đêm, nam idol đã lái xe scooter chạy trên vỉa hè, đi qua 1 bến xe bus.

Vào lúc 23h10, nam idol đi ngang qua 3 cảnh sát chống bạo động đang tuần tra trên vỉa hè khu Nine One Hannam ở quận Yongsan, Seoul. Thành viên BTS bị mất trọng tâm và ngã khi rẽ trái vào cổng chính khu Nine One Hannam. Mũ bảo hiểm của anh bị văng ra đường. 3 cảnh sát đã tiếp cận Suga và đưa nam idol lên đồn. Kết quả kiểm tra cho thấy nồng độ cồn trong máu Suga lên đến 0,227% - mức bị tịch thu bằng lái.

Nam idol ngã đúng chỗ 3 cảnh sát phòng chống bạo động đang đi tuần

TV Chosun tiếp tục tung ra CCTV 1 góc quay khác cho thấy Suga bị ngã khi rẽ vào khu Nine One Hannam. Từ đây có thể thấy rằng chi tiết "chỉ đi 500 mét", "ngã trước cửa nhà" trong thư xin lỗi của Suga hoàn toàn đúng sự thật. Nhiều fan lập tức đứng ra bảo vệ nam idol, cho rằng thành viên BTS bị "hắc bẩn", truyền thông hãm hại.

Tuy nhiên, Suga vẫn còn lộ 2 chi tiết nói sai sự thật là loại phương tiện và lượng bia rượu đã uống. Ban đầu, HYBE Labels cho biết Suga điều khiển ván trượt điện (loại xe được xếp hạng PM - phương tiện di chuyển có tốc độ dưới 25km/h và trọng lượng dưới 30kg, không yêu cầu bằng lái và thiết bị bảo hộ). Nhưng sau đó, chiếc xe của Suga cũng được xác định là scooter điện, nằm cùng khung xử phạt với phương tiện cơ giới lớn là ô tô. Nam idol khai với cảnh sát chỉ uống 1 cốc bia, nhưng nồng độ cồn cao trong máu chỉ ra anh đã uống tới 9-10 cốc.

Ngoài ra, 1 chi tiết khác cũng đang khiến dân tình "rối não". Quãng đường từ studio về nhà Suga ở Nine One Hannam đúng là có khoảng cách 500 mét. Nhưng khoảng cách của nhà hàng ban đầu đến studio là khoảng 3km. Nam idol đã uống rượu từ lúc ở nhà hàng và phương tiện anh dùng để đi từ đây đến studio vẫn chưa được xác nhận.

TV Chosun tung tiếp 1 góc quay khác vụ Suga say rượu lái xe

Dispatch cũng vào cuộc chỉ ra 2 sai phạm của thành viên BTS. Đầu tiên là lái xe với nồng độ cồn vượt quá quy định. Nồng độ cồn 0,227% cao gấp gần 8 lần mức giới hạn hợp pháp của Hàn Quốc là 0,03%. Thứ 2 là lái xe trên vỉa hè. Theo như phân loại của Đạo luật Giao thông Đường bộ Hàn Quốc, xe scooter điện không thể đi trên vỉa hè hoặc đường dành cho xe đạp. Đây là phương tiện cơ giới được xếp vào chung khung xử phạt với xe máy và ô tô.

Hiện tại, cảnh sát vẫn chưa ấn định lịch triệu tập điều tra Suga. Vụ việc này vẫn chưa ngã ngũ, thu hút sự chú ý lớn của công chúng. Ngoài ra, nó còn gây ra chia rẽ trong cộng đồng fan Kpop nói chung và fan BTS nói riêng.

Cảnh sát chưa ấn định lịch triệu tập điều tra Suga

Nguồn: Dispatch, DongA, TV Chosun