Bê bối lái xe khi say rượu của Suga có làm tổn hại đến danh tiếng BTS?

Suga - thành viên nhóm nhạc BTS - hiện đang là tâm điểm của sự chú ý sau khi bị phát hiện lái xe trong tình trạng say rượu. Những người hâm mộ của nhóm nhạc nam đình đám hiện hiện đang bày tỏ mối lo ngại về những rắc rối pháp lý tiềm ẩn của Suga, đồng thời lo lắng vụ bê bối có nguy cơ làm lu mờ tương lai của BTS.

Ban đầu Bighit Music tuyên bố rằng Suga sử dụng ván trượt điện trong khi đội mũ bảo hiểm trên đường về nhà. Bản thân Suga cũng đưa ra lời xin lỗi, khẳng định phương tiện của anh là ván trượt điện: "Tôi đã không nghĩ về vấn đề an toàn do quãng đường ngắn và không biết việc sử dụng ván trượt điện trong khi say rượu là vi phạm luật giao thông đường bộ".

Tuy nhiên, những gì ban đầu có vẻ là lời thừa nhận trung thực này hoá ra lại là một cách để giảm sự nghiêm trọng của vấn đề. Theo camera ghi lại, chiếc xe mà thành viên BTS sử dụng là một chiếc xe tay ga điện có ghế ngồi, không phải ván trượt như tuyên bố ban đầu. Hơn nữa, cảnh sát cũng khẳng định chiếc xe có thể đạt tốc độ lên tới 30km/h. Về mặt pháp lý, loại xe này khác với ván trượt điện, việc điều khiển xe trong khi say rượu vẫn phải chịu các hình phạt hành chính giống như lái ô tô khi say rượu. Các hình phạt có thể bao gồm phạt tù từ 1 - 2 năm hoặc phạt tiền khoảng 7.295 USD.

(Ảnh: Marc Piasecki/WireImage)

Mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn khi cảnh sát công bố nồng độ cồn trong máu của Suga là 0,227% - tức mức độ say xỉn nặng. Điều này cho thấy Suga không chỉ "uống một cốc bia" như đã thông báo trước đó mà đã uống rất nhiều và lái xe trong tình trạng không tỉnh táo. Khi so sánh với những bê bối của các thần tượng K-Pop khác từng dính líu tới việc lái xe khi say rượu, nồng độ cồn của Suga là cao nhất từ trước đến nay.

Tại Hàn Quốc, những thần tượng K-Pop bị phát hiện lái xe trong tình trạng say rượu hầu như đều phải rút lui khỏi sự chú ý của công chúng. Năm ngoái, Teo của DKB cũng đã phải rời nhóm hậu tranh cãi lái xe khi say xỉn. Lim Young Min của nhóm AB6IX cũng bị thu hồi giấy phép vì say rượu vẫn lái xe, nhóm buộc phải hoãn phát hành album mới. Trước sự phản đối của khán giả, Lim Young Min đã tuyên bố rời nhóm chỉ một tháng sau khi xảy ra vụ việc.

Với phản ứng tiêu cực của khán giả Hàn Quốc về tình trạng say rượu lái xe, tương lai của Suga trở nên đen tối hơn, thậm chí là tương lai của các thành viên còn lại trong BTS cũng có thể bị ảnh hưởng. Hiện 6 thành viên - với Jin đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự - đều đang siêng năng làm nhiệm vụ của mình và chờ đợi sự trở lại của nhóm vào năm 2025. Đây chính là lý do vì sao người hâm mộ bày tỏ sự thất vọng sâu sắc tới hành động lái xe khi say rượu của Suga. Đặc biệt, trong khi các thành viên khác đều thực hiện nghĩa vụ quân sự, ngôi sao sinh năm 1993 là người duy nhất phục vụ với tư cách nhân viên dịch vụ xã hội.

Hình ảnh từ CCTV cho thấy Suga lái xe ga điện và lao lên vỉa hè, sau đó ngã ra đất. Những cảnh sát gần đây đã chạy tới giúp và phát hiện anh sử dụng rượu trước khi lái xe. (Ảnh: Koreaboo)

Theo nhà phê bình văn hoá Jung Min Jae, dù Suga vướng phải lùm xùm lớn trong sự nghiệp nhưng Big Hit có lẽ sẽ không cân nhắc khả năng anh rời nhóm. Nguyên nhân là do quan điểm của công chúng quốc tế về vấn đề này khác biệt so với Hàn Quốc. Nếu như tại Hàn Quốc, khán giả vô cùng phẫn nộ trước hành vi này thì tại các quốc gia khác, vấn đề không bị cho là quá nghiêm trọng tới mức phải rời nhóm.

"Hơn nữa, sự nổi tiếng của BTS vượt xa cộng đồng người hâm mộ Hàn Quốc, họ còn có lượng theo dõi đáng kể tại nước ngoài. Có lẽ việc loại bỏ Suga khỏi nhóm sẽ có hại hơn là có lợi", chuyên gia phân tích.

Mặc dù vậy, chuyên gia cho rằng ngôi sao 31 tuổi khó có thể lấy lại lòng tin của người hâm mộ - những người đang thất vọng - nếu anh tiếp tục hoạt động với tư cách thần tượng K-Pop thuộc nhóm nhạc nam đình đám hàng đầu.

Chuyên gia nói tiếp: "Chúng ta vẫn phải chờ kết luận điều tra của cảnh sát. Tuy nhiên, anh ấy không chỉ lái xe khi say rượu mà còn liên tục đưa ra những lời giải thích sai khiến khán giả vô cùng thất vọng. Ngay cả khi tất cả thành viên hoàn thành nghĩa vụ quân sự và hoạt động nhóm trở lại bình thường, dư luận ở Hàn Quốc có thể vẫn tiêu cực do có Suga".