'Thanh trâm hành bản Hàn' bị khán giả Trung chê tơi tả: Mở điểm quá thấp, nam chính cân phần diễn xuất vẫn gây tranh cãi bởi một điều

Our blooming youth hay được khán giả Việt biết đến với cái tên Thanh trâm hành bản Hàn từng là dự án được truyền thông châu Á, đặc biệt là Trung Quốc rất chú ý. Lý do là bởi phim được chuyển thể từ một tiểu thuyết nổi tiếng xứ Trung mà trước đó từng có bản Trung nhưng bị "đắp chiếu" bởi bê bối của nam chính Ngô Diệc Phàm.

Hành trình để Our blooming youth được lên sóng cũng tương đối gian nan khi dự án suýt bị hủy bởi những xung đột về kịch bản khi mà tiểu thuyết gốc có những yếu tố không hợp với văn hóa, lịch sử Hàn.

Poster phim - Ảnh: tvN

Hành trình lên sóng gian nan lại thêm việc ra mắt ở thời điểm bản phim Trung không có cơ hội lên sóng nên thời điểm trước và lúc mới ra mắt, Our blooming youth có rating mở màn khá ổn, 4,2% cho một bộ phim đài cáp lên sóng đầu tuần. Thế nhưng sau một hành trình 7 tập phim lên sóng, Our blooming youth lại nhận về không ít bình luận tiêu cực, rating cũng giảm xuống chỉ còn 3,4%.

Park Hyung Sik - Ảnh: tvN

Tại Hàn Quốc, Our blooming youth nhận về nhiều phản ứng khen chê trái chiều. Thế nhưng ở Trung Quốc, quê hương của tiểu thuyết gốc, Our blooming youth lại nhận về hàng loạt bình luận chê bai. Tại trang Douban, một trang web đánh giá phim ảnh nổi tiếng ở Trung Quốc, phim chỉ nhận được 5,4 điểm, khá thấp so với mặt bằng chung phim Hàn được đánh giá ở trên chuyên trang này.

Dưới phần bình luận, khán giả Trung cũng để lại rất nhiều bình luận tiêu cực, không hài lòng về bộ phim này. Cốt truyện sáo rỗng, diễn xuất của nữ chính Jeon So Nee quá nhạt nhòa lại thêm tạo hình giả trai không hợp lý khiến khán giả mất kiên nhẫn với bộ phim này. Hàng loạt bình luận cho rằng nữ phụ Pyo Ye Jin với màn thể hiện tuyệt vời của mình, lẽ ra phải lên làm nữ chính.

Jeon So Nee - Ảnh: tvN

Riêng nam chính Park Hyung Sik, dù diễn xuất rất ổn, gánh cả phần Jeon So Nee nhưng anh lại khiến khán giả không thể tập trung bởi "giao diện" của mình. Khán giả Trung cho rằng Park Hyung Sik có dấu hiệu tăng cân, gương mặt như bị sưng. Điều này sẽ không phải vấn đề lớn nếu như trong Our blooming youth, nhân vật của anh không được miêu tả như một mỹ nam đẹp nhất trong cả nước.

Bình luận của khán giả trên trang Douban: - Sau khi xem tập đầu tiên, tôi đã bỏ cuộc, bối cảnh cốt truyện sáo rỗng và vô vị, ngoại hình và kỹ năng diễn xuất mờ nhạt. - Hàn Quốc không chỉ biến tấu kịch bản một cách ảo diệu mà quay phim cũng tệ - Khuôn mặt của nam chính sưng húp khiến tôi thực sự bị sốc, anh ấy tăng cân hay tiêm botox quá đà vậy? - Mặt Park Hyung Sik bị sưng mấy năm rồi ấy, sao vẫn chưa hết nhỉ? - Sao không phải Pyo Ye Jin là nữ chính? Nữ chính hiện tại quá tệ

Tổng hợp