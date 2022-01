Thanh Hóa lên tiếng về thông tin dựng lều cách ly người về quê ăn Tết

Trưa 25/1, trao đổi với chúng tôi, ông Đinh Văn Phương - Chánh văn phòng UBND huyện Như Xuân (Thanh Hoá) cho biết, UBND huyện đã nắm được thông tin trên mạng xã hội và báo chí về việc chính quyền xã Thanh Phong dựng lều lán cho người dân từ vùng dịch về cách ly. Ngay hôm qua, UBND huyện đã yêu cầu UBND xã Thanh Phong báo cáo sự việc trên.

Ông Phương, khẳng định, UBND huyện Như Xuân không chỉ đạo, hay có văn bản hướng dẫn xã Thanh Phong dựng lều lán cho người dân cách ly.

“Ngay sau đó xã Thanh Phong đã có báo cáo, giải trình với huyện là không dựng lều lán lên để cách ly tập trung người dân về từ vùng dịch. Những lều lán này đã được xã dựng từ đợt bùng dịch thứ 4 và sau đó xã đã sáng tạo để phục vụ những người dân về từ vùng đỏ, những nhà không đủ điều kiện cách ly theo quy định của Bộ Y tế có thể đăng ký cách ly tại đây để không ảnh hưởng những người khác trong gia đình”, ông Phong nói.

lán trại được dựng ở xã Thanh Phong

Theo ông Phương, điều kiện cách ly y tế tại nhà đạt chuẩn theo quy định của Bộ Y tế đối với xã Thanh Phong rất khó vì người dân không có phòng riêng, gia đình chủ yếu sinh hoạt chung. Những gia đình nào có đủ điều kiện cách ly tại nhà hoặc muốn cách ly tại nhà vẫn được chứ không bắt buộc toàn bộ người dân phải cách ly tại lán.

“Về vấn đề trên, huyện cũng đã có ý kiến chỉ đạo xã Thanh Phong phải thực hiện theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Y tế, văn bản của tỉnh Thanh Hóa và các chỉ đạo của huyện để thích ứng an toàn cho người dân về quê ăn Tết an lành, bình an chứ không có chuyện dựng lều lán lên để cách ly bắt buộc”, ông Phương nói thêm.



Cũng liên quan đến vấn đề phòng dịch ở Thanh Hóa, nhiều người dân huyện Nga Sơn xôn xao cho rằng, tại huyện này cũng có quy định yêu cầu cách ly đối với người về quê ăn Tết từ các tỉnh.

Trao đổi với chúng tôi, lãnh đạo UBND huyện Nga Sơn bác thông tin, theo vị lãnh đạo này, huyện Nga Sơn chưa có quyết định nào liên quan đến quy định cách ly đối với những người về quê ăn Tết, huyện này cũng chưa dựng lán trại nào.

"Ngày mai tỉnh có cuộc họp trực tuyến và sẽ có chỉ đạo, sau đó chúng tôi tôi mới dựa theo hướng dẫn và chỉ đạo của tỉnh", vị lãnh đạo huyện Nga Sơn thông tin.

