Thanh hít giảm cân đang hot MXH, "chỉ cần hít trước khi ăn bụng đã no một nửa": Hãy đọc những SỰ THẬT này trước khi quyết định mua

Sản phẩm giảm cân mới đang gây "sốt" mạng xã hội, chỉ cần hít là thấy no

Sở hữu vóc dáng thon gọn là nhu cầu chính đáng của phụ nữ trong mọi lứa tuổi, bởi một cơ thể ít mỡ sẽ giúp chúng ta tự tin hơn, trẻ trung hơn và hơn hết là phòng tránh được rất nhiều căn bệnh nguy hiểm bao gồm tiểu đường, cao huyết áp và thậm chí là ung thư.

Hiểu được nhu cầu đó, trên thị trường ngày một xuất hiện dày đặc rất nhiều sản phẩm giảm cân với những cách thức sử dụng, hình dáng và chất liệu khác nhau. Có loại thì có dạng thuốc, có loại thì có dạng viên kẹo, mới đây trên thị trường còn xuất hiện một sản phẩm giảm cân vô cùng mới đó là "thanh hít giảm cân", nghĩa là chỉ cần hít vào ta sẽ có cảm giác no và từ đó giảm cảm giác thèm ăn.

Video quảng cáo "thanh hít giảm cân" đang gây bão trên mạng xã hội.

Theo thông tin chia sẻ từ clip quảng cáo: "Muốn dáng đẹp nhưng không giữ được cái miệng, có đồ ăn là ăn thả ga, ăn đến no, giải pháp chính là em SLim Stick của Pháp giảm cảm giác thèm ăn tức thì chỉ cần hít trước khi ăn bụng đã no một nửa, không sợ ăn thả phanh, ăn ít thì auto dáng đẹp thì cực kỳ an toàn. Đối với nhiều hotgirl họ đã và đang sử dụng thanh hít giảm cảm giác thèm ăn này, chính vì thế vóc dáng của họ vô cùng đẹp, nhờ vào đó mà rất nhiều những hình ảnh, video triệu view được lan tỏa trên Tik tok, Facebook, thân hình đẹp bỏng mắt luôn.



Lần đầu tiên tại Việt Nam xuất hiện sản phẩm thanh hít giảm cảm giác thèm ăn bằng tinh dầu thiên nhiên, hương thơm nhẹ nhàng không cần uống, không cần nhịn ăn, giảm cân thế này chuẩn khoa học luôn. Với SLim Stick mỗi ngày chỉ cần 2 - 3 lần là bạn sẽ không có cảm giác muốn ăn nữa".

Chỉ cần vài thao tác tìm kiếm đơn giản, bạn dễ dàng tìm thấy rất nhiều sản phẩm "thanh hít giảm cân" được bày bán trên mạng với mức giá không hề rẻ, mua theo combo có giá vài trăm đến hơn 1 triệu đồng.

Không cần nhịn ăn mà chỉ cần hít là cũng đủ cảm thấy no - lời quảng cáo này đã khiến không ít chị em "mủi lòng" và tìm mua. Nhưng liệu chúng an toàn và hiệu quả đến đâu vẫn là điều mà không ít người còn hoài nghi.

Để có câu trả lời, chúng tôi đã liên hệ với ThS.BS Dương Quốc Phong (hiện đang công tác tại Bệnh viện Thống Nhất, giảng viên Khoa Y, Đại học Quốc Gia TP.HCM).

"Các sản phẩm giảm cân qua đường hít rất hiếm được chỉ định và luôn cần sự theo dõi nghiêm ngặt từ bác sĩ"

ThS.BS Dương Quốc Phong.

PV: Thưa bác sĩ, trên thị trường mới đây xuất hiện một sản phẩm giảm cân qua đường hít, xin bác sĩ cho biết rằng liệu mùi hương có thể tác động đến quá trình giảm cân của cơ thể hay không?

Mùi hương đúng là có ảnh hưởng đến trung tâm cảm giác phát ra tín hiệu no trong não, nhưng không phải cứ ngửi là sẽ giảm cân ngay mà nó chỉ có tác dụng đánh lừa cảm giác của chúng ta, khiến nhu cầu ăn ít đi. Giảm lượng thức ăn nhập vào từ đó giảm thành phần các chất tạo năng lượng trong cơ thể, tạo ra cân bằng năng lượng âm (tiêu thụ > nhập vào) dẫn đến tình trạng giảm cân.

Thông thường, các loại thực phẩm bổ trợ hoặc thuốc giảm cân nói chung có 3 cơ chế chính:



1. Làm đầy đường ống tiêu hóa giúp có cảm giác no lâu hơn để hạn chế việc ăn uống. Các chất này nằm trong lòng ruột, đặc biệt là dạ dày, có tính hút nước, trương phình và làm đầy các khoảng trống trong ống tiêu hóa khiến người dùng thuốc không có cảm giác đói ít nhập calo hơn

2. Giảm cảm giác thèm ăn, giảm sự hấp thụ các chất dinh dưỡng như chất béo. Các chất này tác động lên hệ thần kinh trung ương gây khó ngủ, làm mất cảm giác đói, ăn mất ngon và không muốn ăn hấp thụ ít calo hơn

3. Tăng cường chuyển hóa các chất trong cơ thể, thường chứa hormone tuyến giáp - là một chất có chức năng gia tăng chuyển hóa các chất béo để tạo năng lượng tiêu thụ nhiều calo hơn.

Mùi hương có thể xếp vào dạng thứ 2.

PV: Trong y khoa, các sản phẩm giảm cân dạng hít có thường được bác sĩ chỉ định sử dụng không, có khuyến cáo gì khi dùng?



Trong các thuốc giảm cân yêu cầu chỉ định từ bác sĩ, thì cũng có dạng được hấp thu tốt qua đường hít. Tuy nhiên, hầu như rất hiếm được chỉ định và cần sự theo dõi nghiêm ngặt từ bác sĩ.

Còn các sản phẩm khác đang lưu hành trên thị trường thường là dạng sản phẩm bổ trợ, tác dụng giảm cân chưa được nghiên cứu chứng minh rõ ràng hoặc nếu có nghiên cứu thì thường là các nghiên cứu nhỏ lẻ, không mang tính khái quát.

Vì là thực phẩm bổ trợ nên hiệu quả rất khác nhau với các người dùng khác nhau, và tác dụng rõ rệt nhất là ở... niềm tin của người dùng.

Không phải tất cả các thuốc giảm cân bán trong các nhà thuốc là an toàn tuyệt đối. Vì vậy, trước thực trạng thị trường sản phẩm giảm cân đang khó kiểm soát như ở Việt Nam, khi quyết định sử dụng bất kỳ một loại sản phẩm giảm cân nào thì cần tìm hiểm thật kỹ các thông tin quan trọng của thuốc như thành phần, cơ chế tác dụng, nhà sản xuất - phân phối, được Bộ Y tế cấp phép lưu hành; Số đăng ký và khuyên dùng của các chuyên gia - bác sĩ uy tín để tránh tác hại cho sức khỏe.

PV: Vậy đâu là cách giảm cân an toàn, chuẩn khoa học nhất thưa BS Phong?

Để giảm cân thì thay cho việc dùng các loại thuốc giảm cân gây nguy hiểm, mọi người có thể sử dụng các biện pháp vừa an toàn, vừa hiệu quả như sau:



- Tránh các thực phẩm cung cấp năng lượng nhiều như: bánh rán, thịt nhiều mỡ, đồ chiên, xào.



- Giảm các loại thực phẩm có năng lượng rỗng: bánh kẹo, nước ngọt có gas, bia…

- Sử dụng thực phẩm có tác dụng gây no, không chứa năng lượng nhưng vẫn an toàn cho sức khỏe như rau xanh, trái cây.

- Tăng cường tập luyện thể dục thể thao để tiêu thụ năng lượng, ít nhất 30 phút/ngày.

Muốn giảm cân một cách khoa học nên tới các trung tâm tư vấn dinh dưỡng, các bác sĩ sẽ khám và tư vấn làm thế nào để đạt hiệu quả giảm cân như mong muốn mà không gây những tác dụng phụ.

- Cảm ơn BS Dương Quốc Phong vì đã dành thời gian trả lời PV!

https://afamily.vn/thanh-hit-giam-can-dang-hot-mxh-chi-can-hit-truoc-khi-an-bung-da-no-mot-nua-hay-doc-nhung-su-that-nay-truoc-khi-quyet-dinh-mua-20220210132143081.chn