Nói đến những thánh hack tuổi của màn ảnh Hàn, một trong số những cái tên mà nhiều khán giả nhắc tới chắc chắn là Park Joo Mi. Trong sự nghiệp của mình, dù phim ảnh không quá hot nhưng cô lại nhiều lần lên mặt báo, được gọi là "ma cà rồng" bởi diện mạo trẻ đẹp bất chấp tuổi tác. Trên trang cá nhân, cô thường xuyên khoe những hình ảnh đời thường với trang phục đơn giản và chẳng trang điểm nhiều thế nhưng vẫn trẻ đẹp như một thiếu nữ.



Park Joo Mi sinh năm 1972, ra mắt với vai trò người mẫu của hãng hàng không Asiana Airlines, sau đó bắt đầu đóng phim từ năm 1991. Những năm 90, vì sở hữu nhan sắc xinh đẹp, dịu dàng, cô được tung hô là tình đầu quốc dân, nữ thần trong mộng của rất nhiều chàng trai. Tuy nhiên những danh xưng này không được gắn với cô cả cuộc đời như các tình đầu khác, khi cô vội vàng lấy chồng chỉ sau 10 năm làm nghề, vào năm 2001 sau khi hoàn thành bộ phim nổi tiếng Ladies of the Palace.

Sau khi kết hôn với doanh nhân Lee Jang Won, Park Joo Mi tạm dừng diễn xuất để chăm lo cho gia đình. Cô sinh con vào năm 2002 và 2007. Trong thời gian này, Park Joo Mi vẫn thỉnh thoảng xuất hiện trong các clip quảng cáo và dẫn chương trình tạp kỹ Yeo Yoo Man Man từ năm 2003 đến năm 2005. Dù đã cố gắng để duy trì sức hút của mình nhưng việc "bỏ cuộc chơi" để đi lấy chồng khá sớm đã khiến cái tên Park Joo Mi bị không ít khán giả lãng quên suốt một thời gian dài.

Tuy lấy chồng khiến sự nghiệp phim ảnh tụt dốc nhưng đây chắc chắn không phải quyết định sai lầm khi chồng của cô được đồn đoán là tài phiệt thế hệ thứ 2 sở hữu khối tài sản khổng lồ. Theo những thông tin mới cập nhất ngày 26/5/2024 trên trang Xportsnews của Hàn Quốc, Lee Jang Won thu nhập khoảng 130 tỷ won mỗi năm (khoảng 2400 tỷ đồng). Chính bởi vậy, dù không mấy khi đóng phim nhưng Park Joo Mi vẫn sống ung dung trong sự giàu sang. Đó cũng là một phần lý do khiến suốt hơn 20 năm qua, cô vẫn sống chung và chăm sóc bố mẹ chồng chứ không hề ra ở riêng.

Park Joo Mi thường xuyên khoe ăn đi mua sắm, ăn chơi, du lịch với hội bạn sang chảnh

Từ năm 2011, Park Joo Mi mới chính thức trở lại với sự nghiệp phim ảnh cùng bộ phim I Believe in Love, sau đó là tác phẩm đình đám Phẩm Chất Quý Ông. Tuy sự nghiệp không quá rực rỡ nhưng không ai có thể phủ nhận được năng lực vượt trội và nhan sắc xinh đẹp trên màn ảnh của cô. Từ năm 2021 đến nay, Park Joo Mi ít nhiều gặt hái được thành công trở lại khi góp mặt trong loạt phim nổi đình đám là Love (ft. Marriage and Divorce) 1 - 2 và Durian's Affair.

Nguồn ảnh: Hancinema