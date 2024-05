Bộ phim The 8 Show vừa ra mắt đã khuấy đảo mạng xã hội các nước nhờ nội dung hấp dẫn, các nhân vật được xây dựng vừa đa dạng, vừa mang tính biểu tượng cao. Không ít khán giả bày tỏ họ không thể chờ đợi mà xem hết 8 tập phim trong một thời gian ngắn. Vậy đâu là lý do khiến phim thu hút người xem?

Thứ nhất, chủ đề sinh tồn luôn hấp dẫn: Các bộ phim về chủ đề sinh tồn, cuộc sống hậu tận thế, vòng lặp thời gian là xu hướng trong vòng 2-3 năm trở lại đây với những tác phẩm nổi bật như Train to Busan (Chuyến tàu sinh tử), Kingdom, Sweet Home (Thế giới ma quái), All of Us Are Dead, Squid Game (Trò chơi con mực), The Incite Mill, Alice In Borderland... gây sốt trên toàn thế giới. Do đó, ngay từ khi được giới thiệu The 8 Show đã nhận được sự chú ý của công chúng.

Bên cạnh đó, dàn diễn viên chính là hai ngôi sao trẻ thực lực của màn ảnh Hàn Quốc. Trong đó, nữ chính Chun Woo Hee từng giành được giải thưởng Ảnh hậu Rồng Xanh danh giá. Tài tử Ryu Jun Yeol cũng là ngôi sao được đánh giá tài năng vượt bậc xóa nhòa điểm yếu ngoại hình. Anh từng giành được Giải thưởng nghệ thuật Baeksang dành cho Nam diễn viên mới xuất sắc. Ngoài ra, anh cũng nhận đề cử tại Giải thưởng điện ảnh Rồng xanh và Giải thưởng Điện ảnh Buil. Các tác phẩm có sự góp mặt của Ryu Jun Yeol như The battle: Roar to victory, The King, A Taxi Driver, Lost, Money... đều được đánh giá rất cao về chất lượng.

Nữ chính Chun Woo Hee gây ấn tượng với tính cách điên loạn và vẻ ngoài nóng bỏng.

Nam chính Ryu Jun Yeol thể hiện tốt mặt hèn kém của kẻ dưới đáy xã hội.

The 8 Show được đánh giá là không có những trò chơi tàn khốc như Squid Game, nhưng mang nhiều ý nghĩa nhân văn hơn. Trong phim, mỗi nhân vật tượng trưng cho một loại người trong xã hội: Tầng 8 là những kẻ giàu có, ích kỷ, tác ác; Tầng 7 là những người thông minh, vẫn còn giữ sự lại đạo đức trong mình nhưng không thể thắng được quyền lực của Tầng 8 và sự tàn bạo của kẻ có sức mạnh nhất là Tầng 6.

Tầng 5 là một người phụ nữ hiền lành và ngốc nghếch, yêu quý mọi người và nhiệt tình, nhưng vì đánh giá sai sự việc nên dẫn đến những kết quả tệ. Tầng 4 đại diện cho những người tài năng có hạn, chạy theo những kẻ mạnh hơn mình để hưởng lợi. Nam chính Bae Jin Su nằm ở tầng 3 là một kẻ nghèo hèn, vì đồng tiền có thể vứt đi liêm sỉ, đạo đức. Tầng 2 là một cô gái nóng tính, hay bênh vực kẻ yếu, nhưng thực ra chính cô cũng không thể tự lo cho mình. Tầng 1 là kẻ yếu thế nhất khi bị thương ở chân, không có cả hiện tại lẫn tương lai.

Thầng 4 là một cô gái thảo mai, thực dụng.

Tầng 7 thông minh, chính trực, nhưng bị những kẻ mạnh hơn đàn áp.

Tầng 6 là một tên côn đồ ra tay tàn ác.

Cái chết của gã hề Tầng 1 gây xúc động. Thực trạng phân hoá giàu nghèo được đưa vào từ đầu tới cuối, nhức nhối và tạo chiều sâu cho phim

Chính vì người xem có thể tìm thấy mình trong mỗi nhân vật, nên lời thoại của phim càng chua chát hơn, đây chính là điểm thu hút của The 8 Show so với các bộ phim sinh tồn khác.