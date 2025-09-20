Tháng 8 âm lịch mở ra duyên lành cho những con giáp này

Tháng 8 âm lịch vốn được coi là thời điểm mùa thu đẹp nhất trong năm: trời mát, trăng sáng, tâm thế con người cũng dễ cởi mở, chan hòa hơn. Về phương diện tình duyên, tháng 8 âm lịch năm nay “mở cổng duyên lành” cho một số con giáp, giúp họ có cơ hội gặp gỡ, hẹn hò hoặc hàn gắn mối quan hệ.

1. Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ có vận đào hoa nở rộ, dễ gặp được nhân duyên hợp ý trong các mối quan hệ xã giao, công việc.

Với người độc thân, tháng này rất thích hợp để tham gia các buổi gặp gỡ bạn bè, mở lòng nhiều hơn.

Người đã có đôi thì quan hệ thêm gắn bó, có thể tính chuyện lâu dài.

2. Tuổi Dậu

Được sao cát tinh chiếu mệnh, tuổi Dậu trong tháng 8 âm lịch dễ được mai mối hoặc chủ động gặp người “cùng tần số”.

Người đang yêu cũng nhận nhiều tín hiệu tích cực, dễ bước sang giai đoạn mới trong chuyện tình cảm.

3. Tuổi Hợi

Tháng này, tuổi Hợi có vận khí hài hòa, thu hút sự chú ý của người khác phái nhờ sự chân thành, dịu dàng.

Đây cũng là thời điểm thích hợp để tuổi Hợi giải quyết hiểu lầm trong mối quan hệ, biến căng thẳng thành sự thấu hiểu.

4. Tuổi Mão

Vốn đã duyên dáng, hòa nhã, trong tháng 8 âm lịch, tuổi Mão lại càng dễ bén duyên bất ngờ.

Người độc thân có thể gặp nhân duyên ở những chuyến đi xa hoặc qua công việc. Người có gia đình thì đời sống tình cảm thêm yên ấm.

Nhìn chung, tháng 8 âm lịch là tháng đẹp cho Ngọ – Dậu – Hợi – Mão, dễ mở ra cơ hội yêu thương, gắn kết. Những con giáp khác tuy không quá rực rỡ về tình duyên nhưng vẫn có thể cải thiện nếu chủ động bày tỏ, chia sẻ nhiều hơn với người thương.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm