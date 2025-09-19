5 tháng âm lịch cuối năm 2025, tình duyên của những con giáp này sẽ có chuyển biến tích cực

Trong 5 tháng âm lịch cuối năm 2025 (từ tháng 8 đến tháng Chạp), vận trình tình duyên của nhiều con giáp có bước chuyển biến tích cực. Một số tuổi đặc biệt may mắn sẽ đón nhận sự ngọt ngào, hạnh phúc và cả cơ hội tiến tới hôn nhân viên mãn.

1. Tuổi Ngọ – Bước vào giai đoạn hạnh phúc viên mãn

Tuổi Ngọ vốn nhiệt tình, chân thành nhưng đôi khi duyên đến muộn hoặc tình cảm nhiều thử thách.

Tuy nhiên, từ tháng 8 âm lịch trở đi, đào hoa khởi sắc, người độc thân có cơ hội gặp được người đồng điệu cả về tâm hồn lẫn lối sống. Các mối quan hệ tình cảm phát triển nhanh chóng, có thể tiến đến chuyện cưới hỏi.

Với người đã có gia đình, mối quan hệ vợ chồng thêm bền chặt, tình yêu được hâm nóng, nhiều cặp đôi có tin vui con cái.

2. Tuổi Dậu – Vượng đào hoa, duyên đến bất ngờ

Những tháng cuối năm, tuổi Dậu dễ gặp được người mang lại cho mình cảm giác tin tưởng, an toàn.

Nhờ quý nhân giúp đỡ, các mối quan hệ mở rộng, tạo điều kiện cho người độc thân gặp gỡ tình duyên tốt đẹp. Đặc biệt, trong tháng 9 và tháng 10 âm lịch, vận khí tình cảm vượng nhất.

Với các cặp đôi, đây là giai đoạn hóa giải hiểu lầm, gắn kết bền lâu, nhiều khả năng bàn chuyện hôn sự.

3. Tuổi Hợi – Đào hoa nở rộ, tình cảm tròn đầy

Tuổi Hợi vốn hiền lành, tình cảm và sống trách nhiệm.

Nửa cuối năm 2025, họ được sao đào hoa chiếu mệnh nên chuyện tình duyên vô cùng thuận lợi. Người độc thân dễ gặp được người đồng cảm, mang lại cảm giác gắn bó lâu dài.

Người đã có đôi thì ngày càng khăng khít, có nhiều cơ hội cùng nhau chia sẻ những kế hoạch lớn cho tương lai.

4. Tuổi Mùi – Tình duyên thăng hoa, ngọt ngào viên mãn

Từ tháng 11 âm lịch, tuổi Mùi bước vào giai đoạn rực rỡ về tình cảm.

Người độc thân “thoát ế” bất ngờ, thậm chí gặp được mối nhân duyên định mệnh. Các cặp đôi đang yêu nhau tình cảm thêm khăng khít, nhiều đôi tính đến chuyện về chung một nhà.

Với tuổi Mùi đã kết hôn, gia đình ấm êm, con cái ngoan ngoãn, vợ chồng đồng lòng vượt qua thử thách.

5. Tuổi Thìn – Sau giông bão là hạnh phúc

Nửa đầu năm 2025, tình duyên tuổi Thìn khá nhiều sóng gió, nhưng từ tháng 10 âm lịch trở đi, mọi thứ thay đổi tích cực.

Người độc thân dễ được mai mối, hoặc tình cờ gặp gỡ “người trong mộng” ở những nơi bất ngờ.

Người đã có gia đình cũng tìm lại được sự thấu hiểu, cùng nhau vun vén hạnh phúc, hóa giải những mâu thuẫn trước đó.

Tóm lại

Trong 5 tháng cuối năm 2025, Ngọ – Dậu – Hợi – Mùi – Thìn là những con giáp có tình duyên cực kỳ thuận lợi. Người độc thân thì mở ra nhiều cơ hội gặp gỡ ý trung nhân, người đã có đôi thì tình cảm ngọt ngào, hôn nhân bền vững. Đây chính là giai đoạn “thu hoạch” yêu thương, hứa hẹn mang lại nhiều tin vui cho đời sống tình cảm của họ.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm