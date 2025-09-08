Hết hạn thanh lọc: 3 con giáp thoát vận xui, bước sang chu kỳ thăng hoa tột đỉnh từ giờ đến cuối năm

Người xưa tin rằng mỗi con giáp đều trải qua những chu kỳ thịnh – suy, gọi là "vận hạn" hoặc "năm thanh lọc". Đó là giai đoạn thử thách, dễ gặp trở ngại về tiền bạc, sự nghiệp hay tình duyên. Nhưng sau khi "nghiệp" qua đi, vận số sẽ mở ra, cơ hội mới xuất hiện. Bước vào những tháng cuối năm nay, có 3 con giáp được cho là chính thức thoát khỏi giai đoạn thanh lọc, đón chu kỳ thăng hoa mới.

Tuổi Sửu: Sau bão giông là cầu vồng

Suốt năm qua, tuổi Sửu liên tục phải gánh vác trách nhiệm lớn, công việc nhiều áp lực, tài chính chưa như ý. Đây là giai đoạn thanh lọc giúp họ học cách kiên nhẫn, bền bỉ và biết chọn lọc mối quan hệ.

Từ quý IV trở đi, Sửu được cát tinh chiếu mệnh, công việc hanh thông, đặc biệt dễ gặp quý nhân nâng đỡ. Tài lộc khởi sắc rõ rệt, những dự án từng trì trệ bất ngờ có bước tiến. Về tình cảm, người độc thân dễ tìm được nhân duyên phù hợp sau quãng thời gian thử thách.

Dân gian nói: "Trâu chậm uống nước trong", càng về cuối năm, tuổi Sửu càng hưởng trọn quả ngọt sau những kiên trì bền bỉ.

Tuổi Tỵ: Cởi bỏ gánh nặng, bước vào vận may

Tuổi Tỵ đã trải qua chu kỳ thanh lọc đầy biến động: công việc dễ gặp cạnh tranh, tình cảm có thử thách, đôi lúc cảm thấy mất phương hướng. Nhưng chính giai đoạn này giúp họ biết cách buông bỏ những điều không còn phù hợp.

Từ tháng 9 âm lịch, tuổi Tỵ bước sang giai đoạn "tái sinh", khi hung tinh dần lui, cát tinh xuất hiện. Tài chính khởi sắc, đầu tư có lãi, thậm chí còn mở ra cơ hội hợp tác mới. Người tuổi Tỵ sẽ thấy rõ mình "nhẹ gánh" hơn, tâm thế thoải mái và sáng suốt.

Chuyện tình cảm cũng chuyển biến tích cực: người có đôi biết thấu hiểu nhau hơn, còn người độc thân có cơ hội gặp đối tượng chân thành.

Tuổi Mùi: Khổ tận cam lai

Trong dân gian, tuổi Mùi vốn kiên nhẫn, giàu lòng trắc ẩn nhưng lại hay chịu "thiệt trước lợi sau". Năm thanh lọc vừa qua khiến họ phải đối diện nhiều áp lực tài chính, dễ cảm thấy cô đơn trong hôn nhân hay tình cảm.

Tuy nhiên, khi bước vào những tháng cuối cùng của năm, Mùi được sao cát tinh "Thiên Đức" soi chiếu, vận khí đảo chiều. Công việc bắt đầu trôi chảy, các mối quan hệ xã hội mở rộng, đặc biệt dễ gặp quý nhân ở lĩnh vực tài chính hoặc bất động sản.

Từ nay đến Tết, tuổi Mùi không chỉ cải thiện thu nhập mà còn lấy lại sự cân bằng trong đời sống tình cảm. Đây là thời điểm "trả công" cho những nỗ lực thầm lặng suốt thời gian qua.

"Thanh lọc" trong tử vi dân gian không phải để gây khó dễ, mà là giai đoạn cần thiết giúp mỗi con giáp trưởng thành, biết buông bỏ điều cũ và chuẩn bị đón nhận vận mới. Sửu – Tỵ – Mùi chính là 3 tuổi được dự báo thoát khỏi thử thách, bước sang giai đoạn thăng hoa từ cuối năm nay.

Như ông bà ta thường nói: "Sau cơn mưa trời lại sáng". Với những con giáp này, ánh sáng may mắn đang ở ngay phía trước.

* Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm