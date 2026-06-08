Mùa hè khiến khẩu vị của chúng ta thường có xu hướng tìm về những món ăn thanh mát, nhẹ nhàng. Trong những ngày nhiệt độ lên cao, các món thịt om, sườn kho mặn truyền thống dễ mang lại cảm giác nặng bụng và chán ăn. Để làm mới mâm cơm gia đình và kích thích vị giác trong tiết trời oi ức này: Việc kết hợp nghệ thuật thưởng trà vào chế biến món ăn mặn đang trở thành một trào lưu ẩm thực vô cùng tinh tế.

Món "sườn heo hương trà" không chỉ là một sự phá cách táo bạo mà còn là sự giao thoa hoàn hảo giữa vị ngọt thịt tự nhiên và hương thơm thoang thoảng, thanh khiết của trà Long Tỉnh. Không cần kỹ thuật cầu kỳ: Chỉ với vài bước biến tấu đơn giản, bạn sẽ mang cả một luồng gió mát lành, thư thái vào gian bếp mùa hè.

Xử lý nguyên liệu

Điểm khác biệt lớn nhất làm nên sự thành công của món ăn này chính là kỹ thuật sơ chế sườn hoàn toàn mới lạ. Thay vì luộc sơ sườn qua nước sôi theo cách truyền thống - điều dễ khiến thịt bị khô và mất đi chất ngọt: Công thức này khuyên bạn chỉ cần ngâm sườn trong nước lạnh để ép hết máu thừa ra ngoài.

Sau đó, dùng giấy ăn thấm thật khô bề mặt miếng sườn. Bí quyết để khử mùi tanh và khóa chặt phần nước ngọt bên trong thịt chính là mang sườn đi chiên áp chảo. Khi từng miếng sườn ngả màu vàng ươm xém cạnh trên chảo nóng: Mùi thơm đặc trưng của thịt nướng sẽ lan tỏa, tạo nên một lớp vỏ ngoài săn chắc, chuẩn bị sẵn sàng để hút trọn vẹn phần nước cốt tinh túy.

Linh hồn của món ăn nằm ở những búp trà. Bạn sử dụng khoảng 10g lá trà, hãm với nước ấm 80 độ: Đây là mức nhiệt độ lý tưởng nhất để trà tiết ra được hương thơm dịu nhẹ, màu nước xanh trong mà không bị chát gắt.

Sự giao thoa giữa sườn heo và hương trà thanh khiết

Khi sườn đã được áp chảo vàng đều, bạn đổ trực tiếp phần nước trà xanh mướt vào nồi. Khác với các món kho tàu thường sử dụng nhiều loại hương liệu nặng mùi như đại hồi, quế, thảo quả: Gia vị của món sườn hương trà được tinh giản tối đa để bảo tồn trọn vẹn sự thanh tao vốn có.

Bạn chỉ cần nêm vào nửa thìa muối, 1 thìa đường, 3 thìa nước tương, nửa thìa hắc xì dầu để tạo màu, 1 thìa dầu hào và chút rượu nấu ăn để khử mùi.

Đợi nước sôi bùng lên, bạn tỉ mỉ hớt bỏ lớp bọt trắng nổi trên bề mặt: Sau đó đậy kín nắp và để nồi sườn đun liu riu trong vòng 40 phút.

Trong suốt quá trình om, từng thớ thịt sẽ từ từ mềm tơi, thấm đẫm cái hậu vị ngọt ngào và hương thơm thoang thoảng vô cùng thư giãn của trà xanh.

Điểm nhấn độc đáo: Lá trà chiên giòn

Điều làm nên sự bất ngờ và nâng tầm món ăn lên hàng kiệt tác ẩm thực chính là việc tận dụng lại phần bã trà. Trong lúc chờ sườn chín mềm: Bạn cho lá trà đã hãm vào chảo cùng một chút dầu ăn, tỉ mỉ sao trên lửa thật nhỏ. Quá trình này đòi hỏi sự kiên nhẫn cho đến khi những lá trà ngấm dầu, khô lại và trở nên giòn tan như những miếng snack rêu phong.

Khi thời gian om kết thúc, bạn mở nắp nồi, vặn lửa lớn để thu hẹp phần nước sốt cho đến khi chúng keo lại, áo đều một màu nâu đỏ bóng bẩy lên từng dẻ sườn. Xếp sườn ra đĩa, rưới phần sốt đậm đà lên trên: Và cuối cùng, rắc đai lá trà chiên giòn cùng chút hành hoa xanh mướt.

Cắn một miếng sườn mềm rục, tươm nước sốt mặn ngọt hài hòa, bạn sẽ lập tức cảm nhận được dư vị thanh khiết của trà lan tỏa trong khoang miệng. Hơn thế nữa: Trải nghiệm nhai những chiếc lá trà giòn rụm xen lẫn với thịt sẽ mang lại một sự bùng nổ vị giác vô cùng lạ lẫm và thú vị. Trong những bữa cơm chiều tháng 6 oi nồng, món sườn heo hương trà chắc chắn sẽ đánh bay mọi sự mệt mỏi, mang lại cảm giác ngon miệng và thanh mát trọn vẹn cho cả gia đình.