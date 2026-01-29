Chiều 29/1, showcase giới thiệu Nhà Ba Tôi Một Phòng - dự án điện ảnh của Trường Giang đã chính thức diễn ra ở TP.HCM. Bộ phim đánh dấu sự trở lại của Trường Giang màn ảnh rộng không chỉ với tư cách diễn viên, mà còn trong vai trò nhà sản xuất và đạo diễn. Có mặt tại đây là màn đổ bộ của dàn cast được yêu thích gồm Anh Tú Atus, Lê Khánh, Đoàn Minh Anh, Như Vân...

Dàn sao tới buối showcase Nhà Ba Tôi Một Phòng

Anh Tú Atus xuất hiện với ngoại hình điển trai sáng ngời, thu hút mọi ống kính máy quay tại chương trình. Anh chàng diện áo jacket da đen cá tính và thời thượng, khoe visual siêu nét qua cam thường. Sinh năm 1992, nam diễn viên hack tuổi đỉnh khi dung mạo được đánh giá "búng ra sữa", nhìn vào cứ ngỡ trai mới ngoài 20.

Anh Tú Atus đẹp phát sáng qua cam thường

Bất ngờ nhất là nàng hậu Như Vân khi đây cũng là bộ phim đầu tay giúp cô "chào sân" lĩnh vực diễn xuất. Người đẹp 9x khoe nhan sắc đằm thắm, mặn mà với đường nét sắc sảo nhưng không kém phần hài hoà. Trong trang phục màu be kín đáo, Như Vân mang đến vẻ giản dị mà sang trọng, thần thái tự tin và thanh tao.

Như Vân toát ra vẻ quý phái, thanh tao

Ngoài ra, Trường Giang cũng gây chú ý khi đề cập đến HIEUTHUHAI. Khi được phóng viên hỏi liệu trong phim có sự xuất hiện và trai trò của HIEUTHUHAI hay không, nam nghệ sĩ đã dí dỏm đáp trả: "Dạ thưa quý vị và khách thân mến, hôm nay là showcase giới thiệu dàn diễn viên chính của phim, nên em chỉ giới thiệu chừng này thôi. Còn HIEUTHUHAI hay 'Hiếu Thứ Tư', ngày mốt, ngày kia hay tuần sau, mỗi ngày mình làm một việc".

Trường Giang đáp trả khéo léo trước câu hỏi liệu HIEUTHUHAI có đóng phim hay không

Nhà Ba Tôi Một Phòng là dự án phim Tết 2026 nhận được nhiều kỳ vọng, đánh dấu lần đầu Anh Tú Atus đảm nhận vai nam chính trong một tác phẩm điện ảnh do Trường Giang cầm trịch. Trong phim, Anh Tú Atus vào vai Phát - bạn trai của An (Đoàn Minh Anh), một chàng trai trẻ trung, tinh nghịch nhưng chân thành. Nhân vật Phát không chỉ là tuyến tình cảm của nữ chính mà còn là điểm va chạm quan trọng trong mối quan hệ gia đình giữa An và người cha đơn thân nghiêm khắc ông Thạch (Trường Giang).

Một số hình ảnh khác tại buổi showcase:

Lê Khánh

Đoàn Minh Anh

Ngô Kiến Huy