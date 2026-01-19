Sau một thời gian dài giữ kín thông tin, phim Tết Nhà Ba Tôi Một Phòng do Trường Giang làm đạo diễn đã chính thức công bố Anh Tú Atus là nam chính, đánh dấu sự hợp tác lần đầu tiên giữa hai nghệ sĩ từ trước đến nay. Ngoài ra, ekip còn tung ra poster và teaser trailer đầu tiên để giới thiệu hành trình "đối kháng" của Anh Tú Atus và Trường Giang trong phim.

Teaser trailer phim Tết Nhà Ba Tôi Một Phòng của Trường Giang

Trong Nhà Ba Tôi Một Phòng, Anh Tú Atus đảm nhận vai Phát – chàng trai yêu âm nhạc, tinh nghịch và là người yêu của An (do Đoàn Minh Anh thủ vai). Từ những cuộc hẹn hò lén lút, Phát trở thành "cái gai trong mắt" của ông Thạch (Trường Giang đóng), dẫn đến những màn chạm mặt dở khóc dở cười. Trong khi đó, Phát đối xử với An vô cùng tinh tế và dễ thương, là hình mẫu bạn trai lý tưởng, thế nhưng cũng giấu kín một bí mật không ai biết.

Hình ảnh Anh Tú Atus trong phim

Trước khi thông tin chính thức được tiết lộ, đã có vô số suy đoán về việc Anh Tú Atus tham gia phim của Trường Giang. Nhiều fan "đoán già đoán non" dựa trên các gợi ý từ ekip, đặc biệt khi fanpage đăng hashtag liên quan đến chương trình Anh Trai Say Hi. Thậm chí trong một khoảnh khắc lan truyền trên mạng xã hội, Trường Giang đã tự mình "dí" Anh Tú Atus bằng cách hỏi trực tiếp xem anh có đóng phim không, dẫn đến phản ứng né tránh hài hước từ anh chàng.

Khoảnh khắc giao đấu pickleball hài hước của Anh Tú Atus và Trường Giang trong phim

Là gương mặt điển trai hàng đầu Vbiz với nhiều vai trò, Anh Tú Atus gần đây gây thiện cảm nhờ các chương trình thực tế như Anh Trai Say Hi hay Running Man Vietnam mùa 3. Về mảng điện ảnh, Anh Tú Atus có chuỗi các dự án phim Tết hoặc cận Tết bùng nổ về doanh thu, thậm chí đạt trăm tỷ như Gặp Lại Chị Bầu, Siêu Lừa Gặp Siêu Lầy, Cua Lại Vợ Bầu... Chính vì vậy, sự xuất hiện của anh trong Nhà Ba Tôi Một Phòng có thể xem là tín hiệu tốt để Trường Giang có màn comeback bùng nổ phòng vé.

Bên cạnh Anh Tú Atus, dàn diễn viên Nhà Ba Tôi Một Phòng còn quy tụ những gương mặt đáng chú ý khác. Tham gia với vai cô Châu ở phe trợ giúp cho ông Thạch, diễn viên Lê Khánh được kỳ vọng là nhân tố gây cười, tạo những tình huống gây sốt cho phim giống như những gì mà cô đã làm được với Chị Dâu hay Cục Vàng Của Ngoại trước đó. Ngoài ra, cuối teaser trailer còn có sự xuất hiện của một gương mặt nữ bí ẩn, khiến ông Thạch khóc nức nở, hứa hẹn sẽ là yếu tố "twist" khiến mạch phim chuyển biến mạnh mẽ.

Lê Khánh tham gia phim Tết của Trường Giang

Teaser poster phim Nhà Ba Tôi Một Phòng

Nhà Ba Tôi Một Phòng khởi chiếu vào mùa 1 Tết năm 2026.