Tối nay, thảm đỏ Running Man Vietnam mùa 3 chính thức diễn ra, trở thành tâm điểm chú ý của khán giả khi quy tụ dàn cast và nhiều gương mặt đình đám của showbiz Việt. Đây không chỉ là sự kiện đặc biệt khi dàn cast và người hâm mộ cùng nhau theo dõi tập cuối, khép lại hành trình dài của mùa phát sóng năm nay.

Ngay từ sớm, thảm đỏ đã nóng lên với sự xuất hiện của loạt sao khủng. Trấn Thành xuất hiện lịch lãm khi diện bộ suit tối màu, vẻ ngoài phong độ và cân đối. Trong khi đó, Lan Ngọc nhanh chóng trở thành tâm điểm khi diện váy ngắn cũn, khoe trọn vóc dáng thon gọn và visual rạng rỡ.

Đọ sắc cùng "ngọc nữ màn ảnh" là Uyển Ân với nhan sắc không hề kém cạnh. Em gái Trấn Thành xuất hiện trong outfit đen ôm dáng, khéo léo tôn body sau quá trình giảm cân, ghi điểm với thần thái tự tin và phong cách ngày càng thăng hạng.

Không khí sự kiện càng trở nên rộn ràng khi Liên Bỉnh Phát và Ngọc Kayla chính thức cùng nhau lộ diện. Cặp đôi thu hút sự chú ý bởi những cử chỉ thân mật không giấu diếm. Trên thảm đỏ, Liên Bỉnh Phát và Ngọc Kayla dính nhau như sam. Đặc biệt, trong lúc phỏng vấn chung, Liên Bỉnh Phát còn có hành động xoa đầu bạn gái, khiến nhiều người không khỏi xuýt xoa trước khoảnh khắc ngọt ngào giữa sự kiện.

Bên cạnh những cái tên kể trên, thảm đỏ Running Man Vietnam mùa 3 còn chào đón sự góp mặt của nhiều gương mặt khác như Minh Hằng, Quân A.P, Anh Tú Atus, Quang Trung, Lê Nhân, Quang Tuấn, Emma Nhất Khanh, Him Phạm, Neko Lê… tất cả đều lựa chọn những outfit sang trọng, chỉn chu, đúng tinh thần tổng kết một mùa Running Man nhiều cảm xúc.

Dàn cast khuấy động không khí thảm đỏ

Các nghệ sĩ sẽ cùng khán giả theo dõi tập cuối cùng của Running Man Vietnam mùa 3