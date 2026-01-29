Sáng 29/1, showbiz Việt rần rần khi ca sĩ Phúc Du công khai mối tình 14 năm với bạn gái không hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. Nam rapper đăng khoảnh khắc cả hai thời còn đi học đến khi cùng nhau chụp ảnh cưới gây sốt mạng xã hội. Thế nhưng bất ngờ chưa dừng lại tại đó, sáng Phúc Du khoe bạn gái thì vào buổi chiều cùng ngày, lễ cưới của anh cũng đã chính thức diễn ra.

Theo đó, hôn lễ của Phúc Du và bạn gái được tổ chức hoành tráng, trang trí đầy hoa tươi vô cùng sang trọng và lãng mạn. Hình cưới của cả hai lần đầu được công bố, đặt dọc khắp sảnh và lối dẫn vào lễ đường. Nhan sắc cô dâu được nhiều người khen ngợi xinh xắn, thiện cảm. Chú rể Phúc Du cũng trình diễn lại ca khúc yêu anh đi mẹ anh bán bánh mì để đánh dấu khoảnh khắc hạnh phúc.

Phúc Du bảnh bao trong ngày cưới (Nguồn: @promes.center)

Cô dâu được khen visual rạng rỡ, xinh xắn (Ảnh: Độ Mixi)

Một số hình ảnh cưới của cặp đôi cũng lần đầu được công bố (ảnh: @honghotshowbiz)

Phúc Du là cái tên quen thuộc của cộng đồng rap underground, từng được gọi bằng biệt danh "Battle King" nhờ thế mạnh punchline sắc bén, flow biến hóa cùng kỹ thuật rap chắc tay. Nam rapper sinh năm 1996 theo đuổi phong cách đề cao câu chữ và cảm xúc, hạn chế phô trương hình thức mà tập trung vào chiều sâu nội dung. Phúc Du được giới chuyên môn đánh giá là một trong những lyricist nổi bật của rap Việt, ghi dấu ấn với khả năng chơi chữ thông minh, vận dụng linh hoạt vần đôi, vần ba, ẩn dụ tinh tế và tạo hook bắt tai theo cách rất riêng.

Tên tuổi của Phúc Du gắn liền với nhiều ca khúc được khán giả yêu thích như Yêu Anh Đi Mẹ Anh Bán Bánh Mì, Anh Không Thề Gì Đâu Anh Làm, Để Cho Anh Cưa… Bên cạnh đó, anh cũng tạo được dấu ấn khi góp giọng trong loạt bản hit đình đám như Đi Đu Đưa Đi hay Từ Chối Nhẹ Nhàng Thôi của Bích Phương, cho thấy khả năng thích nghi tốt giữa rap và nhạc pop đại chúng.

Sáng 29/1, Phúc Du chia sẻ: "Day one vs one day. 7 năm chúng ta làm bạn, rồi 7 năm làm người thương, hôm nay đã đến lúc hai ta quay trở về làm bạn, nhưng lần này là bạn đời" (ảnh: FBNV)