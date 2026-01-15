Tối 15/1, lễ trao giải Cánh Diều 2025 đã chính thức sáng đèn tại thủ đô Hà Nội. Là một trong những sự kiện điện ảnh - truyền hình Việt Nam quan trọng nhất trong năm, chương trình thu hút sự góp mặt của đông đảo nghệ sĩ nổi tiếng, đồng thời tôn vinh những tác phẩm, cá nhân và ekip xuất sắc nhất suốt một năm qua ở cả màn ảnh nhỏ và màn ảnh rộng.

Toàn cảnh thảm đỏ Cánh Diều 2025

Chương trình quy tụ đầy đủ các ekip đứng sau những tác phẩm từng tạo tiếng vang mạnh mẽ thời gian qua, từ loạt phim điện ảnh ăn khách như Mang Mẹ Đi Bỏ, Tử Chiến Trên Không, Mưa Đỏ... cho đến những dự án truyền hình được bàn luận sôi nổi như Cách Em 1 Milimet, Gió Ngang Khoảng Trời Xanh… Bên cạnh đó, sự xuất hiện của dàn mỹ nhân màn ảnh Việt gồm Lê Bống, Mai Thu Huyền, Nhật Kim Anh, Lâm Thanh Mỹ… đã khiến thảm đỏ trở nên rực rỡ, thực sự hóa thành một bữa tiệc đọ sắc chiếm trọn spotlight truyền thông hôm nay.

Đảm nhận vai trò MC năm nay, Lê Bống diện lên mình bộ váy màu nude cùng những chi tiết tinh xảo lóng lánh, khoe trọn thân hình đồng hồ cát gợi cảm. Người đẹp 9x gây ấn tượng với nhan sắc ngày càng thăng hạng, nét căng không vết xước qua ống kính cam thường.

Lê Bống khoe trọn sắc vóc kiêu sa, gợi cảm trong bộ váy lạ mắt

Thanh Hương cắt tóc ngắn lạ lẫm nhưng không kém phần sang trọng, quý phái. Xuất hiện trong bộ váy cúp ngực, Thanh Hương khoe khéo bờ vai thon thả, trắng mịn như sữa.

Thanh Hương cắt tóc ngắn càng đẹp sang trọng, thanh lịch

Mai Thu Huyền

Việt Hương - Hoài Phương

Thu Trang - Tiến Luật

Hà Việt Dũng lên đồ cực bảnh tới thảm đỏ

Khương Ngọc

Nhật Kim Anh

Đình Khang

Đình Khang - Đỗ Nhật Hoàng

Đạo diễn Khải Anh - MC Đan Lê

NSƯT Mỹ Uyên và NSND Thu Hà

NSƯT Thái Sơn - Ngọc Huyền

MC Quyền Linh