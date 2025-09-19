Ngày 15/9, Tập đoàn Samsung đã lần đầu tiên công bố hình ảnh chính thức của Lee Ji-ho (24 tuổi), con trai cả của Chủ tịch Samsung Lee Jae-yong, khi anh nhập học Học viện Hải quân tại căn cứ Jinhae, quận Jinhae, thành phố Changwon (Hàn Quốc).

Theo đó, “thái tử” Samsung Lee Ji-ho sẽ tham gia khóa huấn luyện sĩ quan dự bị khóa 139 của Học viện Hải quân.

Trong vòng 11 tuần tới, anh sẽ trải qua quá trình đào tạo sĩ quan và dự kiến được phong quân hàm thiếu úy hải quân vào ngày 1/12. Thiếu úy là cấp bậc thấp nhất trong ba cấp bậc sĩ quan quân đội Hàn Quốc. Sau thời gian huấn luyện, Lee sẽ thực hiện 36 tháng nghĩa vụ quân sự bắt buộc, nâng tổng thời gian phục vụ lên 39 tháng.

Vị trí công tác và đơn vị phục vụ cụ thể của Lee Ji-ho sẽ được quyết định sau khi anh hoàn tất khóa đào tạo, căn cứ vào kết quả học tập, huấn luyện cũng như nhu cầu nhân sự theo từng chuyên ngành quân sự.

Được biết, Lee Ji-ho sinh năm 2000 tại Mỹ và từng mang hai quốc tịch Hàn - Mỹ. Tuy nhiên, anh đã tự nguyện từ bỏ quốc tịch Mỹ để thực hiện nghĩa vụ quân sự tại Hàn Quốc với tư cách sĩ quan Hải quân. Giới kinh doanh cũng như chaebol (tài phiệt) Hàn Quốc đánh giá đây là hành động thể hiện tinh thần của tầng lớp thượng lưu gương mẫu đi đầu trong trách nhiệm công dân.

Nguồn: MBN