Ngày 17/9, Windsor Castle trở thành tâm điểm truyền thông khi Vương phi Kate cùng Thân vương William chào đón Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania trong chuyến thăm cấp Nhà nước. Xuất hiện rạng rỡ trên xe ngựa tiến vào lâu đài, Kate chọn chiếc mũ fascinator của Jane Taylor phối chuẩn chỉnh cùng bộ váy khoác Emilia Wickstead màu đỏ rượu vang. Một hình ảnh sang trọng, cổ điển, đầy quyền lực chuẩn phong cách “nữ chính Hoàng gia Anh”.





Nhưng chỉ vài phút sau khi bước vào khán phòng, Vương phi Kate lập tức khiến công chúng “sốc nhẹ”. Cô gỡ bỏ chiếc mũ fascinator cầu kỳ, thay bằng một chiếc nơ đơn giản cài trên mái tóc buộc nửa. Một cú đổi diện mạo nhanh đến mức truyền thông quốc tế phải gọi là “khoảnh khắc hair-swap thần tốc”.





Thực tế, đây không phải lần đầu Kate dùng nơ tóc để làm mới phong cách. Từ lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng (VE Day) cho đến những lần xuất hiện đời thường, cô đều từng khiến công chúng thích thú với phụ kiện tưởng chỉ dành cho các bé gái này. Thế nhưng khi một Vương phi Hoàng gia dùng nó, chiếc nơ lại trở thành biểu tượng vừa tinh nghịch vừa thanh lịch.

Sự thay đổi tóc của Kate còn trở thành chủ đề nóng bởi trước đó ít ngày, cô cũng khiến dân mạng xôn xao khi thử màu tóc sáng hơn bao giờ hết, thậm chí có tin đồn cô “lên level tóc vàng” trong kỳ nghỉ hè. Chỉ trong vòng hai tuần, mái tóc của Vương phi liên tục biến hóa từ suối tóc nâu quen thuộc, sang blondest-ever, rồi bất ngờ búi thấp không cần kẹp ghim, để rồi kết thúc bằng cú đổi fascinator – nơ tóc ngay trước mắt Tổng thống Mỹ.





Có thể nói, Vương phi Kate đang biến mỗi lần xuất hiện của mình thành một “sàn catwalk Hoàng gia”. Cô không chỉ đại diện hình ảnh ngoại giao của Vương thất, mà còn khéo léo tận dụng từng chi tiết nhỏ như mái tóc, chiếc nơ hay mũ fascinator để giữ vững danh hiệu “fashion icon bất bại”.





Ngày hôm sau, Kate còn được sắp xếp đồng hành cùng Đệ nhất phu nhân Melania trong hoạt động giao lưu với các Hướng đạo sinh hứa hẹn tiếp tục tạo ra những khung hình “song nữ chính trị - thời trang” khiến báo chí quốc tế phải bùng nổ.

Theo People