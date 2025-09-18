Trong quốc yến xa hoa tiếp đón Tổng thống Donald Trump và phu nhân Melania tại Lâu đài Windsor, sự chú ý không chỉ dồn vào những nghi thức Hoàng gia chuẩn mực mà còn bùng nổ bởi một khoảnh khắc hiếm hoi: Vương phi Kate và Thân vương William nắm tay nhau sau hậu trường.

Tấm ảnh được chính cặp đôi chia sẻ trên Instagram Stories với dòng chữ ngắn gọn “Behind the scenes” (hậu trường), nhưng đủ để khiến công chúng “dậy sóng”. Lý do? Bởi vợ chồng Thân vương William vốn nổi tiếng kín đáo, gần như không mấy khi có cử chỉ tình tứ ở nơi công cộng.





Tại bữa tiệc, Vương phi Kate chọn bộ váy ren vàng kem sang trọng của nhà thiết kế Phillipa Lepley, kết hợp vương miện huyền thoại Cambridge Lover’s Knot từng là món trang sức biểu tượng của Công nương Diana. Trên người cô còn tỏa sáng đôi khuyên tai từng thuộc về Nữ hoàng Elizabeth II, cùng các huân chương Hoàng gia cao quý: Royal Family Order của Vua Charles III, Royal Family Order của Nữ hoàng Elizabeth II và Grand Cross của Royal Victorian Order.

Không chỉ lộng lẫy về ngoại hình, Vương phi Kate còn trở thành tâm điểm trong bài phát biểu của ông Trump khi ngồi cạnh ông tại bàn tiệc. Trước sự chứng kiến của 160 khách mời, ông Trump không ngần ngại ca ngợi: “Thật rạng rỡ, thật khỏe mạnh và vô cùng xinh đẹp”. Đáp lại, Vương phi Kate chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, đúng chuẩn phong thái Hoàng gia – lịch thiệp, duyên dáng mà không cần lời.

Dù có 160 khách quý cùng vô vàn ánh đèn chớp nháy, nhưng cuối cùng khoảnh khắc khiến công chúng nhớ mãi lại chính là tấm ảnh nắm tay đầy ẩn ý của Vương phi Kate và Thân vương William minh chứng rằng, sau gần hai thập kỷ bên nhau, tình yêu cặp đôi Hoàng gia này vẫn ấm áp và bền chặt như ngày đầu.

Theo People