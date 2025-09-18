Quốc yến ở Lâu đài Windsor tối 17/9 đã trở thành “sân khấu” cho màn tái xuất hoành tráng của Vương phi Kate. Sau quãng thời gian dài điều trị ung thư và lui về hậu trường trong năm 2024, cô trở lại đầy quyền lực, sánh vai Thân vương William trong bộ trang phục white-tie chuẩn mực.





Kate chọn thiết kế couture của Phillipa Lepley – chiếc váy lụa crepe kết hợp áo choàng ren Chantilly thêu tay lộng lẫy. Nhưng điểm nhấn khiến cả khán phòng hướng mắt về cô chính là vương miện Queen Mary’s Lover’s Knot Tiara – chiếc vương miện trứ danh từng gắn liền với Công nương Diana. Đây cũng là món trang sức Hoàng gia được Kate sử dụng nhiều nhất trong các sự kiện quốc yến, tiệc ngoại giao và đám cưới Hoàng gia.

Đi kèm với vương miện, Vương phi Kate tinh tế chọn đôi khuyên tai từng thuộc về Nữ hoàng Elizabeth II, cùng hàng loạt huân chương Hoàng gia cao quý: Huân chương Hoàng gia Vua Charles III, Huân chương Hoàng gia Nữ hoàng Elizabeth II và Đại Thập tự của Huân chương Hoàng gia Victoria. Tất cả tạo nên hình ảnh một “nữ chính Hoàng gia” vừa sang trọng, vừa mang đậm tính kế thừa biểu tượng.





Đáng chú ý, đây là lần thứ hai trong năm 2025 Kate xuất hiện cùng vương miện Lover’s Knot, sau chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hồi tháng 7. Khi ấy, cô đã khiến truyền thông quốc tế dậy sóng vì nhan sắc rạng rỡ và thần thái chuẩn mực Hoàng gia.

Lần này, sự xuất hiện của Vương phi Kate càng có ý nghĩa đặc biệt hơn khi đánh dấu hành trình trở lại mạnh mẽ sau khoảng thời gian chống chọi bệnh tật. Việc cô đứng cạnh Thân vương William, Vua Charles và Vương hậu Camilla trong một sự kiện ngoại giao cấp cao đã cho thấy vị trí không thể thay thế của Kate trong Hoàng gia Anh.

Sau quốc yến, Vương phi Kate còn có lịch trình riêng cùng bà Melania Trump, dự kiến tham gia hoạt động tại Frogmore Gardens để gặp gỡ các hướng đạo sinh trong chương trình “Go Wild”.

Một lần nữa, Kate chứng minh cô không chỉ là gương mặt đại diện của Hoàng gia Anh trước công chúng, mà còn là biểu tượng thời trang, sức mạnh và sự kiên cường khiến người hâm mộ toàn cầu ngưỡng mộ.

