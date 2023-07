Thái Từ Khôn vướng nghi vấn liên quan đến trẻ vị thành niên, bị gỡ bỏ hàng loạt chương trình

Nghi vấn Thái Từ Khôn ép "tình 1 đêm" phá thai đang là chủ đề nóng tại Cbiz. Bất chấp việc bị gỡ tên khỏi loạt chương trình Keep Running, Thanh Xuân Có Bạn , phía Thái Từ Khôn vẫn không hề lên tiếng. Điều này càng khiến công chúng càng thêm nghi ngờ về bê bối của nam ca sĩ.

Đến nay, Thái Từ Khôn tiếp tục bị nghi ngờ có liên quan đến trẻ vị thành viên. Khi nhận được câu hỏi trên sóng livestream, blogger nổi tiếng Cát Tư Tề đã gật đầu, nhưng sau đó lại làm động tác lắc cổ, nói rằng chỉ đang bị mỏi cổ. Tuy nhiên, netizen xứ Trung cho rằng Cát Tư Tề gật đầu xác nhận nhưng vì lo động tác mang tính khẳng định, dễ bị kiện tụng nên đã thêm hành động tỏ ra mỏi cổ. 1 blogger có tiếng khác là Dương Dương cũng nhắc tới cụm từ "người tình bé nhỏ của Thái Từ Khôn".

Hiện tại, Cnet vẫn không ngừng bàn tán về bê bối của Thái Từ Khôn. Nếu Thái Từ Khôn có liên quan đến trẻ vị thành niên, nam ca sĩ nhiều khả năng sẽ vướng vòng lao lý.

Thái Từ Khôn vẫn im lặng bất chấp bị xóa tên khỏi loạt chương trình

Blogger nổi tiếng phản ứng về khả năng Thái Từ Khôn liên quan đến trẻ vị thành niên

Bê bối của Thái Từ Khôn nổ ra từ ngày 26/6 vừa qua. Theo đó, vào ngày 20/5/2021, Thái Từ Khôn gặp 1 cô gái (tạm gọi là C) ở quán karaoke tại quận Triều Dương, Bắc Kinh thông qua 1 người bạn giới thiệu. Đêm đó, cả 2 đã quan hệ tình dục với nhau. 1 tháng sau đó, cô C đến bệnh viện kiểm tra và phát hiện mang thai. Cô gái liên lạc với Thái Từ Khôn và nam ca sĩ đã yêu cầu cô phá thai. Đến ngày 5/7/2021, cô C đến bệnh viên 1 mình để phá thai.



Mẹ của Thái Từ Khôn sau khi biết chuyện đã nảy sinh nghi ngờ cô C mang thai giả, muốn "gài bẫy" con trai mình. Bà vừa liên hệ dàn xếp bồi thường, vừa thuê thám tử tư theo dõi, lén lắp camera trước nhà cô C. Được biết camera có ghi lại cảnh cô C và 1 người đàn ông khác cùng về nhà lúc 3h sáng. Nhưng sau đó thám tử đã điều tra ra người đó chỉ là bạn thân của C. Bức ảnh cô gái cầm giấy phá thai và đoạn ghi âm mẹ Thái Từ Khôn đề nghị bồi thường 50.000 tệ (1,6 tỷ đồng) sau đó được lan truyền trên mạng xã hội. Bất chấp loạt cáo buộc, phía Thái Từ Khôn vẫn hoàn toàn giữ im lặng.

Blogger tung hình ảnh cô C cầm giấy phá thai và đoạn ghi âm mẹ Thái Từ Khôn thỏa thuận bồi thường 1,6 tỷ đồng

Nguồn: Weibo