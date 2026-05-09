Sản phụ N.T.K.O. (37 tuổi, quê gốc Tây Ninh) hiện sinh sống, làm việc và có quốc tịch New Zealand. Sau khi kết hôn với chồng là người New Zealand, chị mang thai con đầu lòng và được theo dõi thai kỳ định kỳ tại nước sở tại.

Tuy nhiên, ở hơn 19 tuần tuổi, thai nhi được phát hiện mắc hẹp van động mạch phổi nặng - một dạng tim bẩm sinh nguy hiểm có nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của trẻ sau sinh nếu không được theo dõi và điều trị phù hợp.

Qua tìm hiểu, gia đình được biết hiện New Zealand chưa triển khai kỹ thuật can thiệp tim bào thai . Trong khi đó, Việt Nam đã ghi nhận nhiều thành công trong lĩnh vực này, đặc biệt là sự phối hợp giữa Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Nhi Đồng 1 trong điều trị các trường hợp tim bẩm sinh phức tạp từ giai đoạn bào thai.

Sau thời gian cân nhắc kỹ lưỡng, vợ chồng chị O. quyết định trở về Việt Nam để tiếp tục theo dõi thai kỳ và chuẩn bị các phương án can thiệp cần thiết cho con.

Các bác sĩ thực hiện mổ lấy thai nhi ở tuần thứ 38. (Ảnh: BVCC)

Từ khi thai được 21 tuần 5 ngày, sản phụ được theo dõi sát tại Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Nhi Đồng 1.

Qua các kết quả siêu âm, hội chẩn chuyên sâu và theo dõi định kỳ, các bác sĩ xác định thai nhi bị hẹp van động mạch phổi nặng nhưng tim chưa to, bốn buồng tim vẫn cân đối, thất phải chưa bị thiểu sản và chức năng hai thất còn tốt. Đặc biệt, thai nhi chưa xuất hiện dấu hiệu hẹp eo động mạch chủ hay các biến chứng nguy hiểm khác.

Trong suốt quá trình theo dõi, sản phụ được tái khám định kỳ mỗi hai tuần để đánh giá diễn tiến bệnh lý tim của thai nhi. Các bác sĩ nhận thấy dù tình trạng hẹp van động mạch phổi ở mức nặng nhưng bệnh chưa tiến triển xấu hơn, trong khi các cơ quan khác của thai nhi phát triển hoàn toàn bình thường.

Sau nhiều lần hội chẩn chuyên môn, ekip quyết định chưa can thiệp tim bào thai mà lựa chọn hướng điều trị tối ưu hơn là tiếp tục theo dõi sát thai kỳ, chờ thai trưởng thành và thực hiện nong van động mạch phổi sau sinh vào thời điểm thích hợp.

BS CKII Trần Ngọc Hải, Giám đốc bệnh viện Từ Dũ cho biết: "Với những bệnh lý tim bẩm sinh phức tạp, việc quyết định “can thiệp hay chưa can thiệp” có ý nghĩa rất quan trọng. Không phải trường hợp nào cũng cần can thiệp tim bào thai ngay lập tức. Điều quan trọng là đánh giá chính xác mức độ tổn thương, khả năng tiến triển của bệnh và lựa chọn thời điểm phù hợp để đảm bảo an toàn tối đa cho cả mẹ và bé".

Niềm hạnh phúc của gia đình thai phụ và bác sĩ sau khi chào đón em bé khỏe mạnh. (Ảnh: BVCC)

Sáng 7/5, khi thai được 38 tuần tuổi và đã trưởng thành tốt, chị O. được chỉ định mổ lấy thai chủ động. Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi. Ekip đã đón thành công một bé trai nặng 3.400 gram. Bé khóc to ngay sau sinh, da hồng hào và có thể tự thở khí trời.

Sau khi được các bác sĩ sơ sinh đánh giá tình trạng ổn định, bé được chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng 1 để tiếp tục theo dõi và chuẩn bị cho kế hoạch điều trị chuyên sâu tiếp theo.

Gia đình chị O. cho biết, họ cảm thấy quyết định trở về Việt Nam để theo dõi thai kỳ và sinh con là hoàn toàn đúng đắn. Chỉ sau 1 ngày hậu phẫu, chị O. đã có thể đi lại, ăn uống và sinh hoạt gần như bình thường. Vết mổ hồi phục tốt, không đau nhiều, tinh thần sản phụ vui vẻ và lạc quan.

Thành công của trường hợp này không chỉ mang lại niềm vui cho gia đình thai phụ mà còn là dấu mốc đáng tự hào đối với lĩnh vực y học bào thai tại Việt Nam. Việc ngày càng có nhiều sản phụ trong và ngoài nước tin tưởng lựa chọn Việt Nam để theo dõi và điều trị các bệnh lý thai nhi phức tạp cho thấy năng lực chuyên môn của đội ngũ y bác sĩ trong nước đang từng bước tiệm cận trình độ quốc tế, mở ra thêm nhiều cơ hội sống khỏe mạnh cho các em bé ngay từ khi còn trong bụng mẹ.