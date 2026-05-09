Đài Loan ghi nhận 1 ca tử vong do nhiễm virus Hanta

Mẫu bệnh phẩm của một bệnh nhân nhiễm virus Hanta. Ảnh: Reuters/TTXVN

Kênh truyền hình CCTV của Trung Quốc ngày 8/5 cho biết chính quyền Đài Bắc đang triển khai các biện pháp vệ sinh trên quy mô lớn và tăng số lượng các hộp bẫy chuột. Các chuyên gia về giám sát và kiểm soát loài gặm nhấm cũng được điều động để hỗ trợ người dân thực hiện nỗ lực phòng ngừa dịch bệnh.

Trong diễn biến khác, hai công dân Singapore từng đi trên du thuyền MV Hondius treo cờ Hà Lan, nơi ghi nhận ổ dịch virus Hanta, đã có kết quả xét nghiệm âm tính với căn bệnh hô hấp hiếm gặp này.

Theo Cơ quan Bệnh Truyền nhiễm Singapore (CDA) ngày 9/5, hai người đàn ông, 65 và 67 tuổi, từng cùng đi trên chuyến bay từ đảo St. Helena tới Johannesburg (Nam Phi) có ca nhiễm virus Hanta vào ngày 25/4. Người bệnh này không tới Singapore và đã tử vong tại Nam Phi.

Phòng thí nghiệm Y tế Công cộng Quốc gia của CDA đã xét nghiệm nhiều mẫu từ hai người này và xác nhận không phát hiện sự hiện diện của virus Hanta. Tuy nhiên, hai người này vẫn sẽ cách ly 30 ngày kể từ lần phơi nhiễm cuối cùng và sẽ được xét nghiệm lại trước khi được phép rời khu cách ly. CDA nhấn mạnh rằng “nguy cơ đối với công chúng Singapore vẫn ở mức thấp”.

Ổ dịch mới nhất được phát hiện trên du thuyền MV Hondius treo cờ Hà Lan xuất phát từ Ushuaia (Argentina) ngày 1/4 trong hành trình vượt Đại Tây Dương tới Cape Verde và đã dừng tại nhiều đảo xa trong hành trình. Con tàu đang trên hành trình tới quần đảo Canary của Tây Ban Nha với trên 140 hành khách và thủy thủ đoàn còn ở lại trên tàu. Tính đến ngày 8/5, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết tổng cộng có 8 ca bệnh được báo cáo, trong đó bao gồm 3 ca tử vong. Sáu trường hợp đã được xác nhận bằng xét nghiệm là nhiễm virus Hanta và tất cả đều được xác định là biến thể Andes.

Hiện chính quyền Tây Ban Nha chuẩn bị tiếp nhận trên 140 hành khách và thủy thủ đoàn trên du thuyền MV Hondius đang hướng tới quần đảo Canary. Giới chức y tế nước này cho biết ngay khi cập cảng Tenerife vào ngày 10/5, hành khách sẽ được đưa tới một khu vực hoàn toàn cách ly, được phong tỏa. Mỹ và Anh cũng đã đồng ý cử máy bay đưa công dân của họ rời tàu.

WHO hiện đánh giá nguy cơ lây lan ra cộng đồng là thấp. Mặc dù vậy, một số hành khách Tây Ban Nha trên tàu MV Hondius đang lo lắng về cách xã hội sẽ đón nhận họ, lo ngại nguy cơ bị kỳ thị như nguồn lây virus. Dù vậy, cuộc sống trên tàu vẫn tương đối bình lặng. Hành khách tham gia các hoạt động nhẹ, tập thể dục buổi sáng và đeo khẩu trang, giữ khoảng cách.

Virus Hanta lây nhiễm thông qua chuột và các loài gặm nhấm do tiếp xúc với chất thải hoặc chất nhầy của các loài vật này. Giới chức các nước đang truy vết hơn 20 hành khách rời tàu trước khi dịch được phát hiện và những người tiếp xúc với họ.